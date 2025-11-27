Κατερίνα Καινούργιου: «Φουσκώνει, μεγαλώνει η μπουμπούκα» – Τα σχόλια στον πέμπτο μήνα εγκυμοσύνης

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου καλημέρισε τους τηλεθεατές του Alpha κάνοντας ένα σχόλιο για την εγκυμοσύνης της.

Η παρουσιάστρια εξήγησε τον λόγο που φορά μαύρα ρούχα.

«Φουσκώνει, κοιτάξτε με το φόρεμα, μεγαλώνει η μπουμπούκα. Φοράω μαύρα γιατί η αγορά, ειδικά τώρα που είμαι έγκυος και δυσκολεύομαι, δεν μπαίνω σε όλα, έχει πάρα πολλά μαύρα. Μπήκα σε κάτι sites του εξωτερικού και παρήγγειλα κάτι ροζ πουλόβερ. Όπου ροζ πάω και το παίρνω», ανέφερε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Μου το λένε και οι φίλες μου. Μη φοράς μαύρο, δεν είναι καλό», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.