Κατερίνα Καινούργιου: «Λύγισε» στον αέρα της εκπομπής

Η παρουσιάστρια, με αφορμή τη συζήτηση που έκανε με τη Χριστίνα Σάλτη, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Κατερίνα Καινούργιου: «Λύγισε» στον αέρα της εκπομπής

Η Κατερίνα Καινούργιου δάκρυσε στην τελευταία της εκπομπή για το καλοκαίρι 

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι πάντα «ανοιχτό βιβλίο» στους τηλεθεατές. Έτσι, συχνά μιλά στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για θέματα που την προβληματίζουν και προσωπικές εμπειρίες, που την έχουν στιγματίσει.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, υποδέχτηκε τη Χριστίνα Σάλτη και οι δύο γυναίκες μίλησαν για τον καρκίνο του εντέρου, καθώς η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε δίνοντας μάχη. Η Κατερίνα Καινούργιου, πρώτη φορά, αποκάλυψε δημόσια ότι και η δική της μαμά πάλεψε με την επάρατη νόσο λέγοντας: «Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο παχύ έντερο, αλλά σώθηκε. Το θέμα είναι πότε θα το προλάβεις»... «Περάσαμε πολύ δύσκολα μέσα στο καλοκαίρι. Βρίσκεις όμως έναν μαγικό τρόπο να πατήσεις γερά στα πόδια σου για να στηρίξεις τον άνθρωπό σου», τόνισε η παρουσιάστρια.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στον θάνατο της κολλητής της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου... «Το κάνω και εγώ με την κολλητή μου, που έχασα το καλοκαίρι. Πολλές φορές ακούω τη φωνή της στα ηχητικά, στις συνομιλίες μας. Επειδή είμαι σε ενδιαφέρουσα, ίσως δεν πρέπει να το κάνω, αλλά για κάποιον λόγο το κάνω, επειδή τα τελευταία της μηνύματα ήταν πολύ εμψυχωτικά… Θυμάμαι που ήταν μια περίοδος που είχα τσακωθεί με τον άντρα μου και το συζητούσαμε… Πάντα τα προσωπικά μας ένοιαζαν. Ήταν τόσο σωστό και εμψυχωτικό το μήνυμά της και όλα αυτά που μου έλεγε. Ήταν πάντα σοφή στα θέματα των σχέσεων» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου με δάκρυα στα μάτια.

