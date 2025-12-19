Ισλανδία: Η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο - Πρωταθλήτρια για 17η χρονιά

Η Ισλανδία επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην παγκόσμια ασφάλεια με κατακτώντας και το 2025, την κορυφή σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνη, μία θέση που καταλαμβάνει από το 2008.

Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο αβεβαιότητας και συγκρούσεων, η σταθερότητα που διατηρεί η Ισλανδία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα κοινωνικής συνοχής και θεσμικής αποτελεσματικότητας, χαρακτηριστικά που διατηρούνται χρόνο με το χρόνο.

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και λεπτομερή εργαλεία αναφοράς για τη μέτρηση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας. Κάθε έκδοση αξιολογεί 163 χώρες χρησιμοποιώντας 23 διαφορετικούς παράγοντες, επιτρέποντας έτσι την ακριβή αποτύπωση της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης.

Η έκθεση καλύπτει θέματα όπως τα επίπεδα βίας, την ύπαρξη εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων, τον βαθμό στρατιωτικοποίησης, τα επίπεδα εγκληματικότητας, τις σχέσεις με γειτονικές χώρες και την αποτελεσματικότητα των κρατικών θεσμών, μεταξύ άλλων.

Η έκδοση του 2025 του Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης παρουσιάζει μια λίστα με τις 20 χώρες που θεωρούνται πιο ασφαλείς, όπου αντανακλάται η κυριαρχία της Ευρώπης.

Η κατάταξη των 20 πρώτων χωρών:

1. Ισλανδία

2. Ιρλανδία

3. Νέα Ζηλανδία

4. Αυστρία

5. Ελβετία

6. Σιγκαπούρη

7. Πορτογαλία

8. Δανία

9. Σλοβενία

10. Φινλανδία

11. Τσεχική Δημοκρατία

12. Ιαπωνία

13. Μαλαισία

14. Κάτω Χώρες

15. Καναδάς

16. Βέλγιο

17. Ουγγαρία

18. Αυστραλία

19. Κροατία

20. Γερμανία

Μία από τις τάσεις που επιβεβαιώνει ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης είναι η ισχύς της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης ως επίκεντρο ειρήνης και ασφάλειας. Οκτώ από τις δέκα χώρες με την υψηλότερη κατάταξη ανήκουν σε αυτή την περιοχή, γεγονός που υπογραμμίζει τη θεσμική σταθερότητα και το ισχυρό κοινωνικό ιστό ως συστατικά στοιχεία της ειρήνης. Αυτές οι χώρες διατηρούν δημόσιες πολιτικές προσανατολισμένες στην ευημερία, ρεαλιστικές εξωτερικές σχέσεις και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων, πτυχές που εξετάζονται σε βάθος στην έκθεση.

Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, δεν έχει υποχωρήσει, και οι διαφορές μεταξύ των χωρών με την καλύτερη κατάταξη επιτρέπουν να παρατηρηθεί ακόμη περισσότερο η σταθερότητα αυτού του γεωπολιτικού θύλακα.

Η Σιγκαπούρη και η Νέα Ζηλανδία αποτελούν τις δύο μόνες εξαιρέσεις στην πρώτη δεκάδα.

Βελτιώσεις στην κατάταξη χωρών εκτός Ευρώπης

Παρά την ευρωπαϊκή ηγεμονία, η έκδοση του δείκτη για το 2025 παρουσιάζει σημαντική πρόοδο σε χώρες άλλων περιοχών, αποδεικνύοντας ότι η ειρήνη μπορεί να ενισχυθεί και σε λιγότερο παραδοσιακά περιβάλλοντα.

Το Αζερμπαϊτζάν ξεχωρίζει, ανεβαίνοντας 17 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στους δείκτες σταθερότητας. Η Γκάμπια ανέβηκε 16 θέσεις, ενώ η Σαουδική Αραβία και το Περού σημείωσαν πρόοδο 14 θέσεων και η Ουγκάντα βελτιώθηκε κατά 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Αυτές οι αναρριχήσεις καταδεικνύουν τον αντίκτυπο των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, των πολιτικών ασφάλειας ή των διαδικασιών ειρήνευσης που εφαρμόστηκαν σε αυτές τις χώρες. Η έκθεση αποδίδει αυτές τις προόδους σε διάφορες αιτίες, που μπορεί να κυμαίνονται από ειρηνευτικές συμφωνίες έως την ενίσχυση της διακυβέρνησης και τη μείωση της εγκληματικότητας.

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης του 2025 παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η γενική τάση δείχνει μια ελαφρά επιδείνωση: η παγκόσμια ειρήνη μειώθηκε κατά 0,36% κατά το τελευταίο έτος. Αυτό το φαινόμενο αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι 87 χώρες ανέφεραν επιδείνωση των συνθηκών ειρήνης, ενώ 74 παρουσίασαν βελτίωση.