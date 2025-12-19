Δήμος στο Ρέθυμνο έφτιαξε 5 κατοικίες για εκπαιδευτικούς και γιατρούς
Δήμος στο Ρέθυμνο έφτιαξε 5 κατοικίες για εκπαιδευτικούς και γιατρούς με χρηματοδότηση από το υπουργείο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την ολοκλήρωση πέντε πλήρως εξοπλισμένων κατοικιών ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, στοχεύοντας στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για το προσωπικό υγείας και παιδείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ. Οι οικίες προέκυψαν από την ανακατασκευή ανενεργών δημοτικών κτιρίων που μετατράπηκαν σε σύγχρονους χώρους διαμονής.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο
23:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!
22:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το ιστορικό χωριό στην καρδιά του Δήμου Ρεθύμνης
22:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRIS έρχονται από τις 15 Ιανουαρίου 2026
22:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet
19:21 ∙ LIFESTYLE
The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
12:23 ∙ WHAT THE FACT