Δήμος στο Ρέθυμνο έφτιαξε 5 κατοικίες για εκπαιδευτικούς και γιατρούς

Την ολοκλήρωση πέντε πλήρως εξοπλισμένων κατοικιών ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, στοχεύοντας στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για το προσωπικό υγείας και παιδείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ. Οι οικίες προέκυψαν από την ανακατασκευή ανενεργών δημοτικών κτιρίων που μετατράπηκαν σε σύγχρονους χώρους διαμονής.

