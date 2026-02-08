ΗΠΑ: Πέθανε ο ο Μπραντ Άρνολντ, τραγουδιστής των 3 Doors Down

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Μπραντ Άρνολντ του συγκροτήματος 3 Doors Down εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του Patriots Fest το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, στην Αουρόρα του Ιλινόις.

Ο Μπραντ Άρνολντ, τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος 3 Doors Down, έχασε σε ηλικία 47 ετών την ζωή του, λίγους μήνες αφότου ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του νεφρού σε στάδιο 4.

Το συγκρότημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Άρνολντ «έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα στον ύπνο του μετά από θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο».

Οι 3 Doors Down σχηματίστηκαν στο Μισισιπή το 1995 και τέσσερα χρόνια αργότερα έλαβαν υποψηφιότητα για βραβείο Grammy για την επιτυχία «Kryptonite», τραγούδι που έγραψε ο Άρνολντ στο μάθημα των μαθηματικών όταν ήταν 15 ετών.

Το συγκρότημα δήλωσε ότι ο Άρνολντ «βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό της mainstream ροκ μουσικής, συνδυάζοντας την προσβασιμότητα της post-grunge με τη συναισθηματικά άμεση σύνθεση τραγουδιών και τα στιχουργικά θέματα που βρίσκονταν σε επαφή με τους καθημερινούς ακροατές».

Οι 3 Doors Down κυκλοφόρησαν έξι άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το “Us And The Night” το 2016.

Το 2017, οι 3 Doors Down εμφανίστηκαν στην τελετή ορκωμοσίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Άρνολντ ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου τον περασμένο Μάιο, λέγοντας ότι είχε κάνει μετάσταση στους πνεύμονές του διαυγές νεφρικό καρκίνωμα. Το συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει μια καλοκαιρινή περιοδεία.

