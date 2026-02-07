Εύη Αλεβίζου: «Έκανα ριζική υστερεκτομή» - Η εξομολόγηση για την περιπέτεια με τον καρκίνο

Για την περιπέτεια της υγείας της μίλησε στην εκπομπή «Zω καλά» η Έφη Αλεβίζου, αποκαλύπτοντας ότι προχώρησε σε ριζική υστερεκτομή, έπειτα από διάγνωση κακοήθειας στη μήτρα.

«Είχε βρεθεί κακοήθεια, και μου πρότεινε ο γυναικολόγος μου να κάνουμε ριζική υστερεκτομή. Η μαμά μου εμφάνισε καρκίνο στο μαστό κι έτσι κι αλλιώς θα το έκανα αυτό το χειρουργείο από τη στιγμή που βρέθηκε καρκίνος στη μήτρα. Συμφώνησα κατευθείαν στην υστερεκτομή. Ταίριαζε και χρονικά να γίνει, γιατί εγώ έχω κάνει παιδί, δεν είχα την αγωνία να το καθυστερήσω όσο γίνεται για να αποκτήσω παιδί, οπότε είπαμε, για να είμαστε σίγουροι, προχωράμε. Δεν ήταν στον τράχηλο. Ήταν στην μήτρα», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Όταν κάνεις ένα τέτοιο χειρουργείο σου λένε ότι πρέπει από εδώ και πέρα να φιλοσοφήσεις τη ζωή σου, να χαλαρώσεις, να μην αγχώνεσαι. Οκ, το κάνεις για έναν μήνα, αλλά μετά βγαίνει και πάλι ο χαρακτήρας σου. Πρόσεχα σχετικά την διατροφή μου, τώρα το έχω το πιο πολύ στο νου μου», ανέφερε στη συνέχεια, για το πώς αυτό το πρόβλημα υγείας επηρέασε τη ζωή και την καθημερινότητά της.

Διαβάστε επίσης