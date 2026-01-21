Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη για τη μητέρα της και την ταυτόχρονη μάχη τους με τον καρκίνο

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο η ίδια και η μητέρα της, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha η Στεφανί Καπετανίδη.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο μία εβδομάδα μετά την επέμβασή που υποβλήθηκε, λόγω της περιπέτειάς της με την επάρατη νόσο, ενώ τόνισε την ευγνωμοσύνη της, που μέσα από αυτή την δύσκολη περίοδο κατάφεραν να δεθούν περισσότερο και να μοιραστούν δυνατές στιγμές.

«Ενώ εγώ ήμουνα ακόμα στο νοσοκομείο, απ’ την επέμβασή μου, έμαθα για τη μαμά ότι ξεκίνησαν οι πόνοι. Και άρα μάθαμε μετά από μία εβδομάδα ότι είχε και εκείνη καρκίνο. Εκείνη την ώρα, απλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Νόμισα ότι μου κάνανε μία κακόγουστη φάρσα», εξομολογήθηκε η Στεφανί Καπετανίδη.

«Δεν ήξερα από πού να πιαστώ. Αλλά όλα γίνονται τελικά, αναγκαστικά μπαίνεις σε ένα χορό που… πρέπει να χορέψεις. Σ’ αυτές τις στιγμές όντως γίνονται κάποια μαγικά πράγματα. Ζεις στιγμές εντελώς διαφορετικές. Και πραγματικά τι να πω… το ευγνωμονώ, το ευγνωμονώ που μπορέσαμε με τη μαμά μου για δύο μήνες να πούμε πράγματα. Ακόμα ανατριχιάζω», περιέγραψε η ηθοποιός.

«Είναι σημαντικό ότι πραγματικά μπορέσαμε να πούμε “σ’ αγαπώ” η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω να το σκιάζει. Τίποτα. “Κόρη μου, Στεφανί μου, σ’ αγαπώ”, “κι εγώ μαμά σ’ αγαπώ”. Το πήρα όλο και της το ‘δωσα. Μόνο αυτό», εξομολογήθηκε η Στεφανί Καπετανίδη για τη μητέρα της που έφυγε από τη ζωη, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

