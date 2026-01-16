Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στέλνει μήνυμα για τους στόχους της νέας χρόνιας δίνοντας μάχη με τον καρκίνο

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ρώτησε τους ακόλουθούς του στο Instagram αν κι εκείνοι δυσκολεύονται να τηρήσουν τους στόχους τους για τη νέα χρονιά.

«Γιατί γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά μέσα στην καρδιά του χειμώνα;» αναρωτήθηκε ο 48χρονος πρωταγωνιστής του Dawson’s Creek. «Γιατί γιορτάζουμε τα νέα ξεκινήματα σε μια περίοδο που η φύση ξεκουράζεται; Τα ζώα πέφτουν σε χειμερία νάρκη, τα πουλιά πετούν νότια για τον χειμώνα».

Ο James Van Der Beek / AP

Αντίθετα, ο Βαν Ντερ Μπικ θέλει να θέτει τους στόχους του «την άνοιξη, στην εαρινή ισημερία, όταν ανθίζουν τα λουλούδια, ζεσταίνει ο καιρός και επιστρέφουν τα πουλιά».

Όπως σημείωσε: «Έτσι λειτουργεί η φύση. Γιατί να πηγαίνουμε κόντρα στη φύση; Με όλο τον σεβασμό στον Πάπα Γρηγόριο Η΄ που μας φόρτωσε το Γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά πραγματικά δεν βγάζει κανένα νόημα».

Ο πρωταγωνιστής του Varsity Blues, που δίνει μάχη με τον καρκίνο από το 2023, δήλωσε ότι αυτόν τον χειμώνα θα επικεντρωθεί στο να «ξεκουραστεί» και να «αναρρώσει», ενώ θα επανεξετάσει τους στόχους του την άνοιξη.

«Ποιος είναι μαζί μου;» ρώτησε ο Βαν Ντερ Μπικ — και πολλοί διάσημοι φίλοι του έσπευσαν να συμφωνήσουν.

«Είμαι μαζί σου. Το λατρεύω αυτό», έγραψε η Αλίσα Μιλάνο, ενώ η Οντέτ Άναμπλ σχολίασε: «Ναι! Απόλυτα σωστό».

Ένας θαυμαστής εξήρε το πόσο «δυνατός» και «υγιής» φαινόταν ο ηθοποιός του Pose στο βίντεο.

Ο Βαν Ντερ Μπικ διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου τον Αύγουστο του 2023, ωστόσο μοιράστηκε δημόσια την είδηση έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2024.

Ο James Van Der Beek / AP

«Υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία και αισθάνομαι καλά», είχε δηλώσει στο People το 2024.

Ο πρωταγωνιστής του Rules of Attraction προκάλεσε ανησυχία τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν απουσίασε από τη συνάντηση των συντελεστών του Dawson’s Creek στη Νέα Υόρκη και εμφανίστηκε αρκετά αδυνατισμένος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Today, απέδωσε την απώλεια βάρους σε έναν ιό του στομάχου, τονίζοντας ότι δεν σχετιζόταν με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός, που ζει στο Τέξας, είναι παντρεμένος με την Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ από τον Αύγουστο του 2010 και μαζί έχουν έξι παιδιά.

