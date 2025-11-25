Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «ανακάμπτει» εν μέσω της μάχης του με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ φαίνεται να «ανακάμπτει» εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης του με τον καρκίνο, όπως δήλωσε περήφανα η σύζυγός του ηθοποιού, Κίμπερλι.

Τη Δευτέρα, ο 48χρονος ηθοποιός της σειράς Dawson’s Creek, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου τον Αύγουστο του 2023, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους, οι οποίοι τον βοηθούν να συγκεντρώσει χρήματα για οικογένειες που βιώνουν την ίδια εμπειρία με τον ίδιο.

Στα σχόλια της ανάρτησης ξεχώρισε εκείνο της συζύγού του Κίμπερλι, η οποία έγραψε: «Είσαι μάγος. Ανακάμπτεις, μωρό μου».

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/reel/DRc4q7EEuFE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στο βίντεο, ο Βαν Ντερ Μπικ φαίνεται χαρούμενος καθώς παίζει με μια μπάλα ποδοσφαίρου, ενώ φορά μια φανέλα του Varsity Blues που φέρει το όνομα Moxon — η ονομασία του χαρακτήρα του από την ταινία του 1999.

«Λόγω μεγάλης ζήτησης! Η αγαπημένη μου φανέλα», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα. «Πέρυσι, όταν κυκλοφόρησα μια υπογεγραμμένη φανέλα προς πώληση, με συγκίνησε η αγάπη και η υποστήριξη που έλαβα από όλους σας. Σημαίνει περισσότερα για εμένα από όσα μπορώ να εκφράσω με λόγια».

Ο Τζειμς Βαν Ντερ Μπικ με τον γιο του Instagram: Τζειμς Βαν Ντερ Μπικ

«Ελπίζω να σας αρέσει αυτή όσο και η αρχική. Για μένα, κάθε φανέλα που υπογράφω είναι μια μαγική στιγμή», συνέχισε, και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για όλη την υποστήριξη που του έδειξαν τόσο κατά τη διάρκεια της καριέρας του όσο και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων προβλημάτων υγείας του.

«Σας ευχαριστώ — για την αγάπη, τις προσευχές, την υποστήριξη και για το ότι κάνατε αυτή τη φανέλα να σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ταινία. Είμαι ατελείωτα ευγνώμων σε όλους σας. Τα έσοδα πηγαίνουν κατευθείαν για να βοηθήσουν στη θεραπεία και να υποστηρίξουν οικογένειες που βαδίζουν στον ίδιο δρόμο», είπε, προσθέτοντας: «Υπόσχομαι ότι αυτή τη φορά θα παραδώσω τις υπογεγραμμένες φανέλες πιο γρήγορα».

Διαβάστε επίσης