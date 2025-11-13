Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πουλά αναμνηστικά της καριέρας του για να καλύψει την αντικαρκινική θεραπεία

Ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» πουλά προσωπικά του αντικείμενα για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πουλά αναμνηστικά της καριέρας του για να καλύψει την αντικαρκινική θεραπεία
AP Images, Breanne Heldman
Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, γνωστός από τη σειρά «Dawson’s Creek», αναζητά επιπλέον οικονομική υποστήριξη για τη θεραπεία του από καρκίνο, βγάζοντας σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα από την καριέρα του.

Ο 48χρονος ηθοποιός συνεργάζεται με τον οίκο Propstore, διαθέτοντας προς πώληση κοστούμια, αντικείμενα και σκηνικά από γνωστές παραγωγές που έχει συμμετάσχει. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το κολιέ του χορού που ο Dawson χάρισε στην Joey (Katie Holmes) στο «Dawson’s Creek», καθώς και τα παπούτσια και το καπέλο των West Canaan Coyotes που φόρεσε στην ταινία «Varsity Blues» του 1999.

Το κολιέ του χορού που ο Dawson χάρισε στην Joey στη σειρά «Dawson’s Creek» - σε απομίμηση που κυκλοφορεί στο Ebay. Ο ηθοποιός θα διαθέσει προς δημοπρασία το αυθεντικό μέσω του Propstore

«Φυλούσα αυτούς τους μικρούς θησαυρούς για χρόνια, περιμένοντας τη σωστή στιγμή να τους αξιοποιήσω. Με όλα όσα έχουν συμβεί πρόσφατα στη ζωή μου, συνειδητοποίησα ότι η στιγμή αυτή είναι τώρα», δήλωσε ο Βαν Ντερ Μπικ στο περιοδικό People. «Παρότι νιώθω νοσταλγία αποχωριζόμενος αυτά τα αντικείμενα, είναι όμορφο να μπορώ να τα μοιραστώ με όσους έχουν στηρίξει τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια».

varsity-blues-19991.jpg

Στιγμιότυπο από την ταινία «Varsity Blues» (1999), όπου ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πρωταγωνιστεί ως νεαρός αθλητής λυκείου. Αντικείμενα από την ταινία, όπως τα παπούτσια και το καπέλο της ομάδας, περιλαμβάνονται στη δημοπρασία του Propstore

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Propstore Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου, και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα ιατρικά του έξοδα.

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αποκάλυψε πρόσφατα ότι πέρυσι διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου, σταδίου 3. Η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου είναι η τρίτη πιο συχνή σε άνδρες και γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία.

«Αντιμετωπίζω ιδιωτικά τη διάγνωση αυτή και έχω ήδη ξεκινήσει τα απαραίτητα βήματα για την αποθεραπεία, με τη στήριξη της οικογένειάς μου», ανέφερε ο ηθοποιός. «Υπάρχει λόγος για να είμαι αισιόδοξος και αισθάνομαι καλά».

Δημοσίευση από τον Νοέμβριου του 2024, ο ηθοποιός φοράει την στολή της ομάδας από την ταινία «Varsity Blues» (1999)

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο reunion της σειράς που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε βίντεο, δείχνοντας εμφανώς καταβεβλημένος, από τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

