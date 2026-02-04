Κέιτ Μίντλετον: Το βίντεο που μοιράστηκε για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον στη δεξίωση προς τιμήν της γυναικείας εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου έστειλε η Κέιτ Μίντλετον με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας προσβλήθηκε από καρκίνο, που βρίσκεται σε ύφεση από το 2024.

Στο βίντεο ακούγεται η Κέιτ Μίντλετον να λέει ότι το ταξίδι της θεραπείας έχει «στιγμές φόβου και εξάντλησης» αλλά και στιγμές «δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης».

«Σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι», λέει η πριγκίπισσα της Ουαλίας σε όσους νοσούν με καρκίνο. Το βίντεο δείχνει την επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον τον περασμένο Ιανουάριο στο Νοσοκομείο Royal Marsden την ημέρα που επιβεβαίωσε ότι η ασθένειά της είναι σε ύφεση.

«Ο καρκίνος επηρεάζει τόσες πολλές ζωές. Όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και τις οικογένειες, τους φίλους και τους φροντιστές που τους συνοδεύουν. Όπως γνωρίζει όποιος έχει βιώσει αυτή την εμπειρία, δεν είναι μια γραμμική πορεία», ανέφερε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, πρόσθεσε, είναι «μια υπενθύμιση της σημασίας της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας».

