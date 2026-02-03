Η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον στην Ουαλία και η «αναφορά» στην οικογενειακή της ιστορία

Η Κέιτ Μίντλετον φέρνει στο προσκήνιο την παάδοση αλλά και τη σύγχρονη μόδα, μέσα από τη νέα της επίσκεψη στην Ουαλία.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ταξίδεψε στα δυτικά της χώρας, όπου επισκέφθηκε αρχικά ένα παραδοσιακό υφαντουργείο μαλλιού που δημιουργεί μοναδικές κουβέρτες και άλλα προϊόντα, ακολουθώντας τεχνικές που διατηρούνται εδώ και γενιές. Στη συνέχεια, είχε προγραμματισμένη επίσκεψη σε μια οικογενειακή εταιρεία denim, η οποία κατασκευάζει χειροποίητα τζιν για τη σύγχρονη αγορά σχεδιαστών.

Οι επισκέψεις εντάσσονται στη συνεχή ενασχόληση της Κέιτ με τη βιομηχανία υφασμάτων και μόδας, καθώς αναδεικνύει τη σημασία των παραδοσιακών τεχνικών, αλλά και των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής που οδηγούν στη δημιουργία ξεχωριστών ενδυμάτων.

WATCH: The Princess of Wales tries her hand at putting the finishing touches to a pair of jeans while on a visit to a factory in Cardigan. pic.twitter.com/bBk3xWUnWj — LBC News Wales (@LBCNewsWales) February 3, 2026

Η ημέρα της ξεκίνησε στο Melin Tregwynt, περίπου 420 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου. Το υφαντουργείο λειτουργεί από το 1841 και απασχολεί περισσότερους από 40 εργαζόμενους, οι οποίοι κατασκευάζουν μάλλινες κουβέρτες, κασκόλ και διακοσμητικά, που πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η Κέιτ ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια της μονάδας, Λουίζ Κλαρκ, και ενημερώθηκε για το πώς το υφαντουργείο διατηρεί ζωντανές τις παραδοσιακές τεχνικές, αξιοποιώντας τη γνώση των παλαιότερων τεχνιτών για την εκπαίδευση νέων μαθητευόμενων. Παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία παραγωγής, από τον σχεδιασμό έως το τελικό προϊόν, ενώ στον αργαλειό έμαθε για τη χαρακτηριστική ουαλική τεχνική διπλής ύφανσης, η οποία δημιουργεί παχιές κουβέρτες με αντίστροφα μοτίβα στις δύο πλευρές.

Το υφαντουργείο διαθέτει επίσης ένα σημαντικό αρχείο παραδοσιακών σχεδίων, τα οποία διατηρούνται προσεκτικά και επαναφέρονται στη σύγχρονη παραγωγή, ώστε η τέχνη να περάσει στις επόμενες γενιές τεχνιτών.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η επίσκεψη αποτελεί μέρος της προσπάθειας της πριγκίπισσας να προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά, τη δημιουργικότητα και τη δεξιοτεχνία της ουαλικής υφαντουργίας, αλλά και τον ρόλο της στη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον περασμένο Ιανουάριο, η Κέιτ είχε επισκεφθεί αντίστοιχη μονάδα στη Σκωτία μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, όπου δοκίμασε να υφάνει ταρτάν σε αργαλειό στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Radical Weavers στο Στέρλινγκ.

Ο δεύτερος σταθμός της επίσκεψης στην Ουαλία ήταν η σύγχρονη εταιρεία Hiut Denim, η οποία κατασκευάζει designer τζιν — κομμάτια που στο παρελθόν είχε φορέσει και η Μέγκαν Μαρκλ. Το 2018, η δούκισσα του Σάσεξ συνέβαλε στην παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της εταιρείας όταν εμφανίστηκε με το μοντέλο Dina skinny jeans κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Κάρντιφ, προκαλώντας εκτόξευση της ζήτησης για το brand.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Κατά την επίσκεψή της στη Hiut, η Κέιτ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής των τζιν, αλλά και για τις βιώσιμες πρακτικές της εταιρείας, όπως η πρωτοβουλία «Déjà Blue», μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να επιστρέφουν παλιά τζιν για επισκευή και μεταπώληση, λαμβάνοντας έκπτωση για νέα αγορά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι ότι οι τεχνίτες υπογράφουν το εσωτερικό μιας τσέπης κάθε τζιν, ώστε οι αγοραστές να γνωρίζουν ποιος το δημιούργησε.

Το ενδιαφέρον της πριγκίπισσας για την υφαντουργία φαίνεται να συνδέεται και με την οικογενειακή της ιστορία. Οι πρόγονοι από την πατρική πλευρά της οικογένειάς της διατηρούσαν την εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μαλλιού William Lupton & Co στο Λιντς της Αγγλίας. Η εταιρεία εξαγοράστηκε το 1958 από την AW Hainsworth, υφαντουργείο που η Κέιτ επισκέφθηκε το 2023. Ο προπάππους της, Νόελ Μίντλετον, υπήρξε διευθυντής της εταιρείας, ενώ ένας από τους γιους του ήταν ο παππούς της πριγκίπισσας.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Το 2025, η Κέιτ είχε επισκεφθεί ακόμη ένα εργοστάσιο μάλλινων ενδυμάτων στην Ουαλία, το Corgi, το οποίο ιδρύθηκε το 1892 κατασκευάζοντας κάλτσες για ανθρακωρύχους και σήμερα συνεργάζεται με κορυφαία brands μόδας. Κατά την επίσκεψη εκείνη, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη δημιουργική διαδικασία σχεδιασμού, αλλά και τις τεχνικές παραγωγής που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

