Κέιτ Μίντλετον: Κέρδισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο κέρλινγκ... φορώντας φούστα

Μια ακόμα αθλητική αναμέτρηση προστέθηκε στην ανταγωνιστική, αλλά πάντα φιλική σχέση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, με την Κέιτ Μίντλετον να αναδεικνύεται νικήτρια στον πάγο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στη Σκωτία στις 20 Ιανουαρίου 2026, το βασιλικό ζεύγος βρέθηκε στην Εθνική Ακαδημία Κέρλινγκ στο Στέρλινγκ. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την ανάδειξη των παραδόσεων της χώρας που συνεχίζουν να συνδέουν τις τοπικές κοινότητες μέχρι σήμερα.

«Μάχη» στον πάγο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν έχασαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο παραδοσιακό σκωτσέζικο άθλημα, το οποίο χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Παρά το γεγονός ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας φάνηκε να έχει καλύτερο έλεγχο στις δοκιμαστικές βολές, η Κέιτ ήταν εκείνη που έκανε τη διαφορά στον επίσημο γύρο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατά τη «μάχη» του κέρλινγκ με την Κέιτ Μίντλετον Getty Images

Με τη βοήθεια της ομάδας της, η πριγκίπισσα πέτυχε την τέλεια βολή, «κλειδώνοντας» τη νίκη απέναντι στον σύζυγό της. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κέιτ κατάφερε να επικρατήσει φορώντας μια κομψή μακριά φούστα και ζιβάγκο, αν και φρόντισε να αλλάξει τα ψηλοτάκουνα μποτάκια της με ένα ζευγάρι φλατ μπότες για καλύτερη πρόσφυση στον πάγο. Αντίστοιχα, και ο Ουίλιαμ αντικατέστησε τα επίσημα παπούτσια του με αθλητικά σνίκερς για την περίσταση.

Η Κέιτ Μίντλετον κέρδισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο κέρλινγκ Getty Images

Η αθλητική φύση της οικογένειας

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ κερδίζει τον Ουίλιαμ σε αθλητικές δραστηριότητες. Η νίκη της στο κέρλινγκ θύμισε σε πολλούς την αναμέτρησή τους στο spinning στην Ουαλία το 2023, όπου είχε επίσης κερδίσει φορώντας φούστα.

Το ζευγάρι ενημερώθηκε από τους αθλητές της Ακαδημίας για την προετοιμασία τους ενόψει των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ μοιράστηκαν το πάθος τους για τη γυμναστική, το οποίο —όπως δήλωσαν— προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν και στα τρία τους παιδιά: τον 12χρονο Τζορτζ, τη 10χρονη Σάρλοτ και τον 7χρονο Λούις.

Η ημέρα ξεκίνησε για το ζεύγος από το Φόλκερκ, όπου θαύμασαν τα εντυπωσιακά γλυπτά "The Kelpies", προτού κατευθυνθούν στην Ακαδημία για την «αναμέτρηση» που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

*Με πληροφορίες από People

Διαβάστε επίσης