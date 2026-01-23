Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επίσκεψη στο Μπρίστολ για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική

Το Μπρίστολ, την «καρδιά» της βρετανικής έρευνας και τεχνολογίας, επισκέφθηκε την Πέμπτη ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. Στο επίκεντρο της επίσκεψής του βρέθηκαν δύο κορυφαία κέντρα που αναπτύσσουν λύσεις για μερικά από τα πιο πιεστικά προβλήματα της ανθρωπότητας, από την κλιματική κρίση μέχρι την ανεξάρτητη διαβίωση της τρίτης ηλικίας.

Υπερυπολογιστές και ιατρικές ανακαλύψεις

Πρώτος σταθμός ήταν το Εθνικό Κέντρο Σύνθετων Υλικών (NCC), όπου φιλοξενείται ο Isambard-AI, ο ταχύτερος πανεπιστημιακός υπερυπολογιστής παγκοσμίως. Ο πρίγκιπας ενημερώθηκε για το πώς η πρωτοφανής επεξεργαστική ισχύς του συστήματος επιταχύνει την ανάπτυξη φαρμάκων για καρδιακές παθήσεις και βελτιώνει τις προβλέψεις για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ρομποτική στην υπηρεσία της υγείας

Στη συνέχεια, ο διάδοχος του θρόνου επισκέφθηκε το Εργαστήριο Ρομποτικής του Μπρίστολ (BRL). Εκεί, η προσοχή στράφηκε στις τεχνολογίες που αλλάζουν τη ζωή ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων:

Έξυπνα ενδύματα και εξωσκελετοί: Ρομποτικά ρούχα που βοηθούν στην κίνηση και την αυτονομία.

Ρομποτικά ρούχα που βοηθούν στην κίνηση και την αυτονομία. Smart Socks: Κάλτσες υψηλής τεχνολογίας που παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό για τον εντοπισμό δυσφορίας σε ασθενείς με άνοια.

Κάλτσες υψηλής τεχνολογίας που παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό για τον εντοπισμό δυσφορίας σε ασθενείς με άνοια. Αυτορυθμιζόμενα αμαξίδια: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δοκίμασε ένα πρωτοποριακό τρίκυκλο σκούτερ κινητικότητας, το οποίο σταθεροποιείται αυτόματα ανάλογα με το έδαφος για την αποφυγή ανατροπών.

Μάχη κατά των μικροπλαστικών

Νωρίτερα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνάντησε την ομάδα της Matter, φιναλίστ των περιβαλλοντικών βραβείων Earthshot Prize. Η εταιρεία ανέπτυξε ένα σύστημα φιλτραρίσματος που εμποδίζει τα μικροπλαστικά να καταλήξουν στις θάλασσες. Μάλιστα, ο πρίγκιπας αποκάλυψε πως έχει ήδη εγκαταστήσει τη σχετική μονάδα στο Παλάτι του Κένσινγκτον, στηρίζοντας έμπρακτα την οικολογική καινοτομία.

«Είδαμε πώς οι ιδέες μετατρέπονται από φαντασία σε πραγματικότητα», δήλωσε ο Καθηγητής Darren Reynolds του UWE Bristol, τονίζοντας πως αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) δεν βελτιώνουν μόνο τη ζωή των πολιτών, αλλά ενισχύουν και την εθνική οικονομία.

Η επίσκεψη υπογράμμισε τη δυναμική του οικοσυστήματος του Μπρίστολ, όπου η συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας παράγει πρακτικές λύσεις για το αύριο.

*Με πληροφορίες από bristol247

