Τα νέα βασιλικά αξιώματα των παιδιών του Ουίλιαμ και της Κέιτ - Η «σκιά» του πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ της Ουαλίας στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ με τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, τον πρίγκιπα Λούις και την πριγκίπισσα Σάρλοτ

Η διαδοχή στον βρετανικό θρόνο δεν φέρνει μόνο αλλαγές κορυφής, αλλά και μια πλήρη ανακατάταξη των τίτλων για τη νέα γενιά της βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Παλατιού, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις προορίζονται για νέα αξιώματα όταν ο πατέρας τους, πρίγκιπας Ουίλιαμ, στεφθεί βασιλιάς.

Οι αυτόματες αλλαγές και ο «θησαυρός» του Τζορτζ

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, ως δεύτερος στη σειρά διαδοχής, θα κληρονομήσει αυτόματα τον τίτλο του Δούκα της Κορνουάλης. Μαζί με το αξίωμα, θα περάσει στα χέρια του και το ομώνυμο Δουκάτο (Duchy of Cornwall), μια τεράστια περιουσία με σημαντικά έσοδα. Παράλληλα, αναμένεται να λάβει τους τίτλους του Δούκα του Ρόθσεϊ και, φυσικά, του πρίγκιπα της Ουαλίας.

Το ιστορικό αξίωμα της Σάρλοτ

Για την πριγκίπισσα Σάρλοτ, ο δρόμος οδηγεί στον τίτλο της βασιλικής πριγκίπισσας (Princess Royal). Πρόκειται για την ύψιστη τιμητική διάκριση για γυναίκα μέλος της οικογένειας, την οποία έχουν φέρει μόλις επτά γυναίκες στην ιστορία. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: ο τίτλος δίνεται εφ' όρου ζωής και αυτή τη στιγμή ανήκει στην πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του βασιλιά Καρόλου. Συνεπώς, η Σάρλοτ θα πρέπει να περιμένει τη χηρεία του τίτλου για να τον λάβει.

Το «αγκάθι» του πρίγκιπα Λούις και η σκιά του Άντριου

Η περίπτωση του μικρότερου γιου της οικογένειας, πρίγκιπα Λούις, αποδεικνύεται η πιο σύνθετη. Σε αντίθεση με τα αδέλφια του, δεν δικαιούται αυτόματα κάποιον τίτλο με την άνοδο του Ουίλιαμ στον θρόνο.

Παραδοσιακά, ο δεύτερος γιος του μονάρχη λαμβάνει το Δουκάτο της Υόρκης (Duke of York). Ωστόσο, ο τίτλος αυτός θεωρείται πλέον «προβληματικός» λόγω της εμπλοκής του πρίγκιπα Άντριου σε σκάνδαλα που αμαύρωσαν τη φήμη του αξιώματος. «Η εκ νέου απόδοση αυτού του τίτλου είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα που θα κληθεί να αποφασίσει ο Ουίλιαμ όταν ο Λούις ενηλικιωθεί», αναφέρει πηγή στο Radar Online.

*Με πληροφορίες από realitytea

