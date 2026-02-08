H Lotus 98T του Ayrton Senna δημοπρατείται

Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά μονοθέσια της δεκαετίας του ’80. Η Lotus 98T με την οποία ο Ayrton Senna κατέκτησε δύο νίκες τη σεζόν 1986, δημοπρατείται στις 4 Μαρτίου από την RM Sotheby’s.

Το συγκεκριμένο μονοθέσιο, με αριθμό πλαισίου 98T-3, ανήκει σε μια σειρά μόλις τεσσάρων πλαισίων και εκτιμάται πως θα πωληθεί μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχεδιασμένο από τον Gérard Ducarouge, η 98T αποτέλεσε την εξέλιξη της 97T με την οποία ο Senna είχε πάρει την πρώτη του νίκη.

01 03 02 03 03 03

Ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά χάρη στο θρυλικό συνδυασμό του μαύρου με το χρυσό της John Player Special. Μάλιστα, αυτή ήταν η τελευταία χρονιά πριν η Lotus αλλάξει σε χορηγία της Camel και κίτρινη απόχρωση.

Ζυγίζοντας μόλις 540 κιλά κινείται από έναν V6 turbo 1.500 κυβικών της Renault, που απέδιδε έως και 1.000 ίππους στις κατατακτήριες δοκιμές (στον αγώνα είχε ελαφρώς πιο ήπια ρύθμιση).

01 03 02 03 03 03

Ο Senna κατέκτησε πέντε pole positions και δύο νίκες με αυτό το μονοθέσιο (στην Ισπανία και το Ντιτρόιτ). Το GP στην πίστα της Jerez έμεινε στην ιστορία για τον δραματικό τερματισμό με διαφορά 14 χιλιοστών από τον Nigel Mansell. Συνολικά, ο Βραζιλιάνος ανέβηκε οκτώ φορές στο βάθρο εκείνη τη χρονιά και τερμάτισε τέταρτος στο πρωτάθλημα.

Εννοείται ότι το μονοθέσιο έχει πλήρως αποκατασταθεί και διατηρείται σε άριστη κατάσταση με πλήρη στοιχεία. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης ενός κομματιού της ιστορίας της Formula 1, αρκεί όσοι ενδιαφέρονται να έχουν τραπεζικό λογαριασμό με τα απαραίτητα εκατομμύρια.

Διαβάστε επίσης