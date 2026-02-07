Γιατί δεν πρέπει να οδηγείτε με χοντρό μπουφάν τον χειμώνα

Του Γιάννη Σκουφή

Τον χειμώνα ένα αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο σε εξωτερικό χώρο μπορεί να μοιάζει με… ψυγείο, οπότε λογικό είναι να καθίσουμε στη θέση του οδηγού φορώντας παλτό ή χοντρό μπουφάν. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο, προειδοποιεί η ADAC, η γερμανική λέσχη αυτοκινήτου, έπειτα από ειδικές δοκιμές πρόσκρουσης.

Όπως τονίζει ο γερμανικός οργανισμός, τα χοντρά ρούχα περιορίζουν τις κινήσεις στο τιμόνι και το σημαντικότερο, εμποδίζουν τη σωστή εφαρμογή της ζώνης ασφαλείας. Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη πιθανότητα σοβαρών τραυματισμών σε περίπτωση σύγκρουσης, ακόμη και σε ταχύτητες της τάξης των 16 χλμ./ώρα, όπως φάνηκε σε δοκιμές με ανδρείκελα.

Η εξήγηση είναι απλή: Η χοντρή επένδυση π.χ. ενός μπουφάν δημιουργεί κενά μεταξύ του σώματος και της ζώνης, που μεταφράζονται σε ανεξέλεγκτες μετατοπίσεις κατά την πρόσκρουση. Επιπλέον, η ζώνη μπορεί να τοποθετηθεί λανθασμένα πιο ψηλά στην κοιλιά αντί για τους γοφούς κάτι που ενισχύει τον κίνδυνο σοβαρών εσωτερικών τραυματισμών.

Ο ADAC συνιστά είτε να αφαιρείται το μπουφάν πριν ξεκινήσει η οδήγηση, είτε -αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω χαμηλής θερμοκρασίας- να ανοίγεται ώστε η ζώνη να εφαρμόζει απευθείας στο σώμα. Στα παιδιά, μια κουβέρτα μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τη ζώνη για ζεστασιά.

Η προειδοποίηση επεκτείνεται και σε άλλα χειμερινά αξεσουάρ. Χοντρές μπότες μειώνουν την αίσθηση των πεντάλ, ενώ φουλάρια, σκούφοι και χοντρά γάντια μπορούν να περιορίσουν το οπτικό πεδίο και τον έλεγχο του τιμονιού. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η ασφάλεια πρέπει να προηγείται της άνεσης, ακόμα και τις πιο παγωμένες μέρες.

