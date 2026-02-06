Ford και Geely σε συζητήσεις για συνεργασία στην Ευρώπη
Η αμερικανική Ford και ο κινεζικός όμιλος Geely βρίσκονται σε συζητήσεις για μια πιθανή συνεργασία στην παραγωγή και την τεχνολογία οχημάτων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Οι επαφές εντάσσονται στη γενικότερη τάση των αυτοκινητοβιομηχανιών να αναζητούν συνεργασίες, ώστε να μειώσουν το υψηλό κόστος επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και εργοστάσια.
