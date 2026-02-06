Κίνα: Εντυπωσιακή δοκιμαστική πτήση για το ιπτάμενο αυτοκίνητο V5000 Matrix – Μεταφέρει 10 επιβάτες

Ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον των εναέριων μετακινήσεων πραγματοποίησε η Κίνα, καθώς η εταιρεία AutoFlight παρουσίασε δημόσια το ιπτάμενο αυτοκίνητο V5000 Matrix, πραγματοποιώντας επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση. Πρόκειται για ένα αερόχημα κατηγορίας 5 τόνων, σχεδιασμένο να μεταφέρει έως και 10 επιβάτες, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις αστικές και υπεραστικές μεταφορές.

Σύμφωνα με την AutoFlight, το V5000 Matrix ξεχωρίζει όχι μόνο για τη χωρητικότητα και τις τεχνολογικές του δυνατότητες, αλλά και για το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λειτουργίας, το οποίο εκτιμάται ότι είναι έως και δέκα φορές μικρότερο από εκείνο ενός συμβατικού ελικοπτέρου. Το στοιχείο αυτό καθιστά το ιπτάμενο όχημα ιδιαίτερα ελκυστικό για μελλοντική εμπορική χρήση, όπως αεροταξί, διακομιδές ή μετακινήσεις υψηλής ζήτησης.

Η δημόσια επίδειξη πτήσης εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Κίνας να πρωτοστατήσει στον τομέα της προηγμένης αεροναυπηγικής και των «έξυπνων» μεταφορών, με τις ιπτάμενες λύσεις να θεωρούνται πλέον βασικό κομμάτι των πόλεων του μέλλοντος.

