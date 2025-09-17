Ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στον αέρα στην Κίνα - Βίντεο

Τα οχήματα πετούσαν κατά τη διάρκεια πρόβας για αεροπορική επίδειξη.

Δύο ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια πρόβας για αεροπορική επίδειξη στην Κίνα, η οποία είχε ως στόχο να αναδείξει την προηγμένη τεχνολογία στο διεθνές κοινό.

Τα οχήματα Xpeng AeroHT συγκρούστηκαν στον αέρα, με το ένα να παίρνει φωτιά κατά την προσγείωση, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας στο Reuters.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στον τόπο του ατυχήματος είναι ασφαλείς, αλλά το CNN ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε στη σύγκρουση, επικαλούμενο έναν υπάλληλο της εταιρείας που επιθύμησε να παραμείνει ανώνυμος.

Οι πρόβες την Τρίτη ήταν για την αεροπορική επίδειξη Changchun, που θα ξεκινήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το BBC.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo έδειχνε ένα φλεγόμενο όχημα στο έδαφος, το οποίο εξυπηρετούσαν πυροσβεστικά οχήματα.

??⚡- Two Xpeng Aeroht flying cars collided during rehearsals for the Changchun Air Show in China, with one catching fire after landing. pic.twitter.com/XL95fYyQpE — Monitor? (@MonitorX99800) September 17, 2025

Ένα όχημα «υπέστη ζημιά και πήρε φωτιά κατά την προσγείωση», ανέφερε η Xpeng AeroHT σε δήλωση προς το CNN.

«Όλο το προσωπικό που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος είναι ασφαλές και οι τοπικές αρχές ολοκλήρωσαν χωρίς προβλήματα τις απαραίτητες επείγουσες ενέργειες στον τόπο του συμβάντος», πρόσθεσε.

Τα ηλεκτρικά ιπτάμενα αυτοκίνητα απογειώνονται και προσγειώνονται κάθετα, και η εταιρεία ελπίζει να τα πουλήσει για περίπου 300.000 δολάρια (253.000 ευρώ) το καθένα.

Τον Ιανουάριο, η Xpeng ισχυρίστηκε ότι είχε περίπου 3.000 παραγγελίες για το όχημα.

Η κινεζική εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στον κόσμο και πρόσφατα επεκτάθηκε στην Ευρώπη.

Τα ιπτάμενα αυτοκίνητα κατασκευάζονται από τη θυγατρική της, AeroHT.

Υπάρχουν ακόμη σημαντικά εμπόδια για αυτή τη μορφή προσωπικής μεταφοράς όσον αφορά τις υποδομές, τη ρύθμιση και την αποδοχή από το κοινό.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Κίνα προσπαθεί να επαναλάβει την επιτυχία που είχε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προωθώντας την έγκαιρη υιοθέτηση μιας τεχνολογίας που τελικά -ελπίζουν- θα χρησιμοποιηθεί ευρέως.

Έχει δηλώσει ότι θέλει να ηγηθεί παγκοσμίως στην «οικονομία χαμηλού υψομέτρου».