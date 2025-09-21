Σύγκρουση δύο ιπτάμενων eVTOL σε πρόβα αεροπορικής επίδειξης

Δύο εξηλεκτρισμένα ιπτάμενα συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια πρόβας για αεροπορική επίδειξη στην Κίνα, με αποτέλεσμα το ένα να τυλιχτεί στις φλόγες.

Του Γιάννη Σκουφή

Η πρόβα για την αεροπορική επίδειξη Changchun στην Κίνα πήρε απρόσμενη τροπή όταν δύο εξηλεκτρισμένα ιπτάμενα eVTOL της Xpeng Aeroht συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον αέρα. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές μέρες, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για την επίσημη εκδήλωση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 19 του μήνα.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα από τα ιπτάμενα οχήματα να συντριβεί στο έδαφος και να τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με την κινεζική εταιρεία, ο πιλότος τραυματίστηκε, αλλά η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το δεύτερο eVTOL κατάφερε να προσγειωθεί κανονικά.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη μετά το πέρας της πρόβας, χωρίς παρουσία επισκεπτών, και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο έδαφος.

Το eVTOL που συμμετείχε στο περιστατικό είναι το Land Aircraft Carrier, που μπορεί να πετά σε ύψος 300 έως 500 μέτρων και να μεταφέρει δύο άτομα. Ο σχεδιασμός του θυμίζει pick-up, ενώ το εναέριο τμήμα αποσπάται και επαναφορτίζεται από το επίγειο όχημα-βάση.

Η Xpeng έχει ήδη δεχτεί περισσότερες από 2.000 παραγγελίες για το συγκεκριμένο eVTOL, με την τιμή να διαμορφώνεται περίπου στις 265.000 ευρώ. Η μαζική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026.

Η Xpeng Aeroht, θυγατρική της Xpeng, εξελίσσει το πρόγραμμα ιπτάμενων αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια, με στόχο να προσφέρει τόσο αμιγώς ιπτάμενα οχήματα όσο και υβριδικές λύσεις που συνδυάζουν επίγεια και εναέρια μετακίνηση.
Το συγκεκριμένο περιστατικό, αν και δεν είχε σοβαρές συνέπειες, δείχνει ότι η ασφάλεια στον τομέα των ιπτάμενων μέσων μεταφοράς δεν είναι αυτονόητη και θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την αποδοχή τους.



