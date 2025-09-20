Η Dacia πρόσθεσε στη γκάμα του Duster έκδοση με καρότσα

Πρόκειται για μία νέα semi-pickup έκδοση του Duster με χώρο για τέσσερις επιβάτες και μία μικρή καρότσα.

Η Dacia πρόσθεσε στη γκάμα του Duster έκδοση με καρότσα
Του Γιάννη Σκουφή

Η Dacia επεκτείνει λοιπόν τη γκάμα του Duster με μια νέα έκδοση semi-pickup, η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στη Ρουμανία. Η μετατροπή έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία Romturingia, που έχει μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες επεμβάσεις στο αμάξωμα του Duster. Αυτή τη φορά, όμως, αντί για την κλασική μονοκάμπινη διαμόρφωση με ευρύχωρη καρότσα, επιλέχθηκε μια τετραθέσια διάταξη διπλοκάμπινου.

Στο εσωτερικό υπάρχουν θέσεις για τέσσερις ενώ το πίσω μέρος του αυτοκινήτου έχει τροποποιηθεί προκειμένου να προκύψει μια καρότσα που έχει μήκος και πλάτος 1,0 μέτρου και ωφέλιμο φορτίο 430 κιλών. Η πίσω πόρτα έχει φυσικά επανασχεδιαστεί και ανοίγει προς τα κάτω, ενώ η καρότσα διαθέτει επένδυση, μεταλλικές ράγες και κρίκους πρόσδεσης.

Κατά τα υπόλοιπα το Duster Pick-Up διατηρεί τις διαστάσεις του στάνταρ μοντέλου, με μήκος 4,34 μέτρων και απόσταση από το έδαφος έως και 224 χιλιοστά. Προσφέρεται με δύο εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης: το mild-hybrid των 130 ίππων με τετρακίνηση και το hybrid 140 με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Παρότι το νέο Duster Pick-Up ξεχωρίζει σχεδιαστικά, η μικρή του καρότσα περιορίζει αισθητά τη χρηστικότητά του ως επαγγελματικό εργαλείο. Προς το παρόν, η Dacia δεν έχει ανακοινώσει αν η συγκεκριμένη έκδοση θα διατεθεί και σε άλλες αγορές.

Παράλληλα, στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάστηκε μια διαφορετική επαγγελματική εκδοχή του Duster, με την ονομασία Duster Cargo. Πρόκειται για δίθυρο επαγγελματικό μοντέλο με δύο καθίσματα και ξύλινο δάπεδο φόρτωσης στο πίσω μέρος, το οποίο χωρίζεται από την καμπίνα με μεταλλικό πλέγμα. Η χωρητικότητα φτάνει τα 1.030 λίτρα έως την οροφή, με επιπλέον 119 λίτρα κάτω από το δάπεδο.

Το Duster Cargo διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση Expression, με στάνταρ εξοπλισμό που περιλαμβάνει τροχούς 17 ιντσών, ράγες οροφής, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής 10,1 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες και βασικά συστήματα υποβοήθησης.

