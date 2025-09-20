Το νέο Lynk & Co 08 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η τεχνολογική ουσία του 08 βρίσκεται φυσικά στο plug-in υβριδικό του σύστημα. H μεγάλη μπαταρία του των 39,6 kWh εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία της τάξης των 200 χιλιομέτρων κατά WLTP, τιμή κορυφαία έως τώρα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Newsbomb

Το νέο Lynk & Co 08 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Lynk & Co παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα το νέο της plug-in υβριδικό το 08. Πρόκειται για ένα μεγάλο SUV με μήκος 4,82 μέτρα και μεταξόνιο 2.840 χιλιοαστών που εξασφαλίζει άνεση και πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις και τα ταξίδια.

Από πλευράς εμφάνισης το 08 ξεχωρίζει με την ιδιαίτερη σχεδίασή του με τις ανάγλυφες επιφάνειες, τους χαρακτηριστικούς προβολείς και τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο, ενώ την όλη του εικόνα συμπληρώνουν οι μαύρες λεπτομέρειες του. μαύρη οροφή, τις λεπτομέρειες gloss black και την πανοραμική γυάλινη οροφή.

Περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Lynk & Co 08 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη - Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικό κλίμα λόγω δημοσκοπήσεων, ενάμιση χρόνο πριν τις κάλπες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: Πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρόγευμα» τεσσάρων αγώνων, πριν το ντέρμπι αιωνίων

07:05LIFESTYLE

Η μάχη του Σαββατοκύριακου ξεκινά – Ποιοι έρχονται με φόρα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Λάρι Έλισον: Ο Μίδας της τεχνολογίας που θέλει να γίνει ο νέος Μέρντοχ - Πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για λίγες ώρες

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνουν το Σαββατοκύριακο και οι ισχυροί βοριάδες - Πότε θα έλθουν καταιγίδες

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φέτα... από χρυσάφι: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας λόγω της ευλογιάς

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Νέες αποκαλύψεις - Ήθελαν να αρπάξουν περιουσίες ηλικιωμένων μέσω κληρικών

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

06:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κυνήγι του θησαυρού» με... ανιχνευτές μετάλλων - Η νέα μόδα μέσω social media

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και στους τρεις κλάδους-Το νέο μισθολόγιο με παραδείγματα και το νέο «μοντέλο» Δένδια

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Πώς αποφάσισε ο Βρετανός πρωθυπουργός να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη

06:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σοβαρή ρήξη με τη μητέρα του - Από αχώριστοι έγιναν... δύο ξένοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τριτοκοσμικές εικόνες δίπλα στην Εθνική Οδό: Ολόκληρη χωματερή με χιλιάδες ληγμένες ιατρικές μάσκες!

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό Κρήτη: «Έκρηξη» ροών - «Ασφυξία» στην Αγυιά, βιαιοπραγίες μεταξύ μεταναστών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

05:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προειδοποιεί για νέες επιθέσεις της Αλ Κάιντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη - Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

06:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σοβαρή ρήξη με τη μητέρα του - Από αχώριστοι έγιναν... δύο ξένοι

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνουν το Σαββατοκύριακο και οι ισχυροί βοριάδες - Πότε θα έλθουν καταιγίδες

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Λάρι Έλισον: Ο Μίδας της τεχνολογίας που θέλει να γίνει ο νέος Μέρντοχ - Πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για λίγες ώρες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και στους τρεις κλάδους-Το νέο μισθολόγιο με παραδείγματα και το νέο «μοντέλο» Δένδια

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το αεροπλάνο που κυκλοφορεί στον ουρανό της Μακεδονίας και της Θράκης;

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τριτοκοσμικές εικόνες δίπλα στην Εθνική Οδό: Ολόκληρη χωματερή με χιλιάδες ληγμένες ιατρικές μάσκες!

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

18:32MEETING POINT

Πλεύρης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία - Ευκταία η επιστροφή Σαμαρά στη ΝΔ

07:05LIFESTYLE

Η μάχη του Σαββατοκύριακου ξεκινά – Ποιοι έρχονται με φόρα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα – Εκτιμάται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ