Το νέο Lynk & Co 08 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η Lynk & Co παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα το νέο της plug-in υβριδικό το 08. Πρόκειται για ένα μεγάλο SUV με μήκος 4,82 μέτρα και μεταξόνιο 2.840 χιλιοαστών που εξασφαλίζει άνεση και πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις και τα ταξίδια.

Από πλευράς εμφάνισης το 08 ξεχωρίζει με την ιδιαίτερη σχεδίασή του με τις ανάγλυφες επιφάνειες, τους χαρακτηριστικούς προβολείς και τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο, ενώ την όλη του εικόνα συμπληρώνουν οι μαύρες λεπτομέρειες του. μαύρη οροφή, τις λεπτομέρειες gloss black και την πανοραμική γυάλινη οροφή.

