Ο CEO της Uber προβλέπει το μέλλον: «Τα ρομποταξί θα αντικαταστήσουν τους οδηγούς σε 10 – 15 χρόνια»

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα πιθανότατα θα αντικαταστήσουν τους οδηγούς, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι.

Η απώλεια θέσεων εργασίας θα δημιουργήσει «ένα μεγάλο, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα», τόνισε, ενώ, η εταιρεία ήδη προσφέρει μεταφορές χωρίς οδηγό με οχήματα Waymo στην Ατλάντα και το Όστιν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η άνοδος των αυτόνομων αυτοκινήτων θα μπορούσε τελικά να κοστίσει τη δουλειά σε πολλούς οδηγούς ταξί και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Uber.

Ο Κοσροβσάχι μίλησε για το θέμα αυτό τον μήνα σε Σύνοδο Κορυφής που διοργάνωσε το podcast με τίτλο All–In, το οποίο δημοσιοποίησε βίντεο της συζήτησης την Τετάρτη (17/09).

Σε ερώτηση για τις ανησυχίες ότι οι εργαζόμενοι με περιστασιακή απασχόληση, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Uber, θα χάσουν τελικά τις δουλειές τους καθώς τα αυτόνομα αυτοκίνητα έρχονται για να… μείνουν, απάντησε ότι αναμένει πως οι ανθρώπινοι οδηγοί θα συνεχίσουν να εργάζονται παράλληλα με τα αυτόνομα αυτοκίνητα στο δίκτυο της εταιρείας μεταφορών τα επόμενα χρόνια.

«Για τα επόμενα 5 έως 7 χρόνια, θα έχουμε περισσότερους ανθρώπινους οδηγούς και διανομείς, απλώς και μόνο επειδή προχωράμε τόσο γρήγορα. Όμως, νομίζω ότι σε 10 έως 15 χρόνια από τώρα, αυτό θα είναι ένα πραγματικό πρόβλημα», σημείωσε.

Τα πρώτα αποτελέσματα από τη συνεργασία της Uber με τη Waymo, η οποία διαθέτει ρομποταξί στους δρόμους της Ατλάντα και του Όστιν, υποδηλώνουν ότι τα αυτόνομα οχήματα είναι πιο αποδοτικά από τους περισσότερους ανθρώπινους οδηγούς.

Ωστόσο, ορισμένοι οδηγοί της Uber υποστήριξαν αυτό το καλοκαίρι ότι δεν ανησυχούν ιδιαίτερα. Αμφισβήτησαν την ικανότητα της τεχνολογίας να αντιμετωπίζει κοινά εμπόδια στην οδήγηση, όπως οι λακκούβες, μιλώντας στο Business Insider.

Ο Κοσροβσάχι προσέθεσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για ανεξάρτητους εργολάβους και αρμοδιότητες όπως η επισήμανση και η επεξεργασία δεδομένων για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του αρμόδιου τμήματος της εταιρείας.

«Φυσικά και επεκτεινόμαστε και σε άλλα είδη εργασίας κατά παραγγελία, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το είδος της εργασίας που είναι διαθέσιμο σε άτομα που θέλουν να κερδίζουν χρήματα στην πλατφόρμα μας», ολοκλήρωσε.