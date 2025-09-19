ΗΠΑ: Η στιγμή που εκτός ελέγχου αυτοκίνητο περνάει «ξυστά» από άνδρα - Βίντεο

Το αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα άνω των 100 χιλιομέτρων

Τόσο ο οδηγός όσο και ο πεζός υπέστησαν ελαφρά τραύματα. 

«Παρά τρίχα» την γλύτωσε ένας άνδρας σε βενζινάδικο στην πολιτεία της Νεμπράσκα των ΗΠΑ, όταν ένα εκτός ελέγχου αυτοκίνητο πέρασε «ξυστά» δίπλα του.

Τόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου όσο και ο άνδρας που παραλίγο να χτυπήσει γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα.

Το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας:

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αυτοκίνητο ταξίδευε με ταχύτητα τουλάχιστον άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα σε ζώνη με όριο ταχύτητας 65 χιλιομέτρων την ώρα. Ο οδηγός θα κληθεί να λογοδοτήσει για επικίνδυνη οδήγηση, έλλειψη αποδεικτικού ασφάλισης και κατοχή ληγμένης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το BBC.

