ΗΠΑ: Η στιγμή που εκτός ελέγχου αυτοκίνητο περνάει «ξυστά» από άνδρα - Βίντεο
Το αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα άνω των 100 χιλιομέτρων
«Παρά τρίχα» την γλύτωσε ένας άνδρας σε βενζινάδικο στην πολιτεία της Νεμπράσκα των ΗΠΑ, όταν ένα εκτός ελέγχου αυτοκίνητο πέρασε «ξυστά» δίπλα του.
Τόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου όσο και ο άνδρας που παραλίγο να χτυπήσει γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αυτοκίνητο ταξίδευε με ταχύτητα τουλάχιστον άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα σε ζώνη με όριο ταχύτητας 65 χιλιομέτρων την ώρα. Ο οδηγός θα κληθεί να λογοδοτήσει για επικίνδυνη οδήγηση, έλλειψη αποδεικτικού ασφάλισης και κατοχή ληγμένης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το BBC.
