ΗΠΑ: Η στιγμή που εκτός ελέγχου αυτοκίνητο περνάει «ξυστά» από άνδρα - Βίντεο

«Παρά τρίχα» την γλύτωσε ένας άνδρας σε βενζινάδικο στην πολιτεία της Νεμπράσκα των ΗΠΑ, όταν ένα εκτός ελέγχου αυτοκίνητο πέρασε «ξυστά» δίπλα του.

Τόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου όσο και ο άνδρας που παραλίγο να χτυπήσει γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα.

Το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας:

CCTV footage has captured the terrifying moment an out-of-control car misses a man at a petrol station in Nebraska. The man and driver sustained minor injuries. #carcrash #cctv #nearmiss #viral #Nebraska pic.twitter.com/NeBW4DSgMY — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) September 16, 2025

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αυτοκίνητο ταξίδευε με ταχύτητα τουλάχιστον άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα σε ζώνη με όριο ταχύτητας 65 χιλιομέτρων την ώρα. Ο οδηγός θα κληθεί να λογοδοτήσει για επικίνδυνη οδήγηση, έλλειψη αποδεικτικού ασφάλισης και κατοχή ληγμένης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το BBC.

