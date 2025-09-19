Κατάρ: Η συγκινητική στιγμή της επανένωσης του βρετανικού ζευγαριού με την οικογένειά του - Βίντεο

Μητέρα και κόρη αγκαλιάστηκαν στα σκαλιά του αεροπλάνου στο διεθνές αεροδρόμιο του Κατάρ.

Συγκινητικές στιγμές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ντόχα, όπου ζευγάρι από τη Βρετανία επανενώθηκε με την οικογένειά του έπειτα από μήνες κράτησης σε φυλακές του Αφγανιστάν.

Η Μπάρμπι και ο Πίτερ Ρέινολντς απελευθερώθηκαν μετά από μήνες κράτησης από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Κρατούνταν χωρίς κατηγορία από τον Φεβρουάριο και ήταν χωρισμένοι και κρατούμενοι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ζούσαν στο Αφγανιστάν για σχεδόν δύο δεκαετίες και διεύθυναν έναν οργανισμό εκπαίδευσης και κατάρτισης.

British couple Peter and Barbie Reynolds greet their family arriving in Doha, after release from jail in Afghanistan.

https://t.co/ibNZP2cdlI



? Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/rnBjtXp8dY — Sky News (@SkyNews) September 19, 2025

Το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο το πρωί της Παρασκευής (19/09) χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ και αργότερα προσγειώθηκε στη Ντόχα, όπου τους υποδέχθηκε η κόρη τους. Μετά από ιατρικές εξετάσεις, θα ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην επαρχία Μπαμιάν του Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι το ζευγάρι είχε παραβιάσει τους αφγανικούς νόμους και αφέθηκε ελεύθερο μετά από δικαστική διαδικασία, αλλά δεν αποκάλυψαν ποτέ τον λόγο της κράτησής τους.

Λίγο μετά την προσγείωση στη Ντόχα, η κυρία Ρέινολντς δήλωσε ότι ήταν «υπέροχο να βρίσκεται εκεί». Το ζευγάρι εθεάθη επίσης να χαιρετά εκπροσώπους του Κατάρ και της Βρετανίας.

Ένας αξιωματούχος του Κατάρ καλωσορίζει το απελευθερωμένο ζευγάρι από τη Βρετανία, Μπάρμπι και Πίτερ Ρέινολντς, καθώς αποβιβάζονται από το αεροπλάνο κατά την άφιξή τους στη Ντόχα του Κατάρ, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Najib Jubain) AP

«Συγκλονισμένοι από ευγνωμοσύνη και ανακούφιση»

Πριν από την προσγείωση των γονιών της, η κόρη τους, Σάρα Έντγουιστλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τους είχε μιλήσει για τελευταία φορά το προηγούμενο Σάββατο και ότι ήταν «έτοιμοι να επιστρέψουν στο σπίτι».

Νωρίτερα, η οικογένεια δήλωσε ότι ήταν «συγκλονισμένη από ευγνωμοσύνη και ανακούφιση» για την απελευθέρωση του ζευγαριού.

Είπαν ότι ήταν «μια στιγμή τεράστιας χαράς», προσθέτοντας σε μια δήλωση ότι ήταν «βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσους συνέβαλαν στην απελευθέρωσή τους».

«Αν και ο δρόμος προς την ανάρρωση θα είναι μακρύς, καθώς οι γονείς μας ανακτούν την υγεία τους και περνούν χρόνο με την οικογένειά τους, σήμερα είναι μια μέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης».

Η οικογένεια αποτίει ιδιαίτερο φόρο τιμής στην «ακλόνητη υποστήριξη» των διαπραγματευτών του Κατάρ, καθώς και στις διπλωματικές προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης και την υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΟΗΕ.

Ο Πίτερ και η Μπάρμπι Ρέινολντς παντρεύτηκαν στην Καμπούλ το 1970 και πέρασαν τα τελευταία 18 χρόνια διευθύνοντας ένα φιλανθρωπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε εγκριθεί από τοπικούς αξιωματούχους των Ταλιμπάν όταν η ένοπλη ομάδα ανέκτησε την εξουσία το 2021.

Η οικογένειά τους τους περιέγραψε ως ανθρώπους που αγαπούσαν το Αφγανιστάν όλη τους τη ζωή, κάτι που αποδεικνύεται από την απόφασή τους να παραμείνουν εκεί μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, όταν πολλοί άλλοι Δυτικοί έφυγαν.

Απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Η απελευθέρωσή τους έρχεται μετά από μήνες δημόσιων πιέσεων από την οικογένειά τους, η οποία περιέγραψε τις σκληρές συνθήκες κράτησής τους.

Ο γιος του ζευγαριού, Τζόναθαν Ρέινολντς, δήλωσε τον Ιούλιο ότι ο πατέρας του υπέφερε από σοβαρές σπασμωδικές κρίσεις και η μητέρα του ήταν «μουδιασμένη» από αναιμία και υποσιτισμό, σύμφωνα με το BBC.

«Ο πατέρας μου ήταν αλυσοδεμένος μαζί με δολοφόνους και εγκληματίες», είπε τότε, προσθέτοντας ότι σε κάποιο σημείο είχαν κρατηθεί σε ένα υπόγειο για έξι εβδομάδες χωρίς ηλιακό φως.

Αντιδρώντας στην είδηση της απελευθέρωσής τους την Παρασκευή, ο Τζόναθαν Ρέινολντς δήλωσε στο BBC Breakfast: «Ανυπομονώ να τους αγκαλιάσω».

Η Έντγουιστλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο πατέρας της είχε υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι χωρίς ιατρική περίθαλψη το ζευγάρι κινδύνευε να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Μόλις πριν από έξι ημέρες, μια Αμερικανίδα που κρατήθηκε μαζί τους και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, δήλωσε στο BBC ότι «κυριολεκτικά πέθαιναν» στη φυλακή και ότι «ο χρόνος τελειώνει» για αυτούς.

Η Faye Hall, η οποία αφέθηκε ελεύθερη δύο μήνες μετά τη σύλληψή της, τόνισε ότι η υγεία του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε επιδεινωθεί ραγδαία κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους.

Διπλωματικός «πυρετός» για την απελευθέρωσή τους

Ένας αξιωματούχος του Κατάρ δήλωσε στο BBC ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε από την κεντρική φυλακή της Καμπούλ σε μια μεγαλύτερη εγκατάσταση με καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωσή τους.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η πρεσβεία του Κατάρ στην Καμπούλ τους είχε παράσχει φάρμακα, πρόσβαση σε γιατρό και μέσα επικοινωνίας με τις οικογένειές τους ενώ βρίσκονταν στη φυλακή.

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν υποστήριξαν ότι έλαβαν επαρκή ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους γίνονταν σεβαστά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν και έκλεισε την πρεσβεία του στο Καμπούλ όταν η ομάδα επέστρεψε στην εξουσία.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η υποστήριξη προς τους Βρετανούς υπηκόους στο Αφγανιστάν είναι «πολύ περιορισμένη» και συνιστά να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια στη χώρα.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι ο Πίτερ και η Μπάρμπι Ρέινολντς παραδόθηκαν στον ειδικό απεσταλμένο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αφγανιστάν, Richard Lindsay, ο οποίος φωτογραφήθηκε με το ζευγάρι κατά την πτήση τους προς το Κατάρ.

Ο υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μέση Ανατολή, Hamish Falconer, δήλωσε ότι αισθάνεται ανακούφιση που το ζευγάρι απελευθερώθηκε, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να επανενωθούν σύντομα με την οικογένειά τους».

Διπλωμάτες από το Κατάρ και τη Βρετανία (αριστερά) με την Μπάρμπι και τον Πίτερ Ρέινολντς στην πτήση προς το Κατάρ από το Αφγανιστάν, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ μέσω AP

Ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «εργάστηκε εντατικά» για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους, ενώ το Κατάρ «διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, για τον οποίο είμαι εξαιρετικά ευγνώμων».

Διαβάστε επίσης