Οι Ταλιμπάν απελευθέρωσαν ζευγάρι Βρετανών - Κρατούνταν επί μήνες σε φυλακή υψίστης ασφαλείας

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ζούσαν σε πολύ περιορισμένους χώρους υπό αυστηρή εποπτεία, μέσα στη βία

Χρύσα Γρίβα

Ζευγάρι Βρετανών, Αφγανιστάν, Ταλιμπάν
Ο Πίτερ και η Μπάρμπι Ρέινολντς, ηλικίας 80 και 76 ετών αντίστοιχα, κρατούνταν επί μήνες υπό άθλιες συνθήκες
Οικογένεια Ρέινολντς
Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Βρετανία, που είχε συλληφθεί στο Αφγανιστάν νωρίτερα φέτος, απελευθερώθηκε μετά από διαμεσολάβηση του Κατάρ.

Ο Πίτερ και η Μπάρμπι Ρέινολντς, ηλικίας 80 και 76 ετών αντίστοιχα, κρατούνταν από τον Φεβρουάριο υπό άθλιες συνθήκες, όπως κατήγγειλαν συγγενείς και φίλοι τους, όλο αυτό το διάστημα.

Είχαν συλληφθεί την 1η Φεβρουαρίου ενώ ταξίδευαν προς την επαρχία Μπαμιγιάν, όπου ζούσαν και εργάζονταν για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Rebuild που είχαν ιδρύσει στη χώρα για να προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα.

Επί μακρόν κρατούνταν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, όπου οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα σκληρές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επί μήνες ζούσαν σε πολύ περιορισμένους χώρους υπό αυστηρή εποπτεία των Ταλιμπάν, μέσα στη βία. Η υγεία της Μπάρμπι είχε επιδεινωθεί σημαντικά, φτάνοντας σε σημείο να μην μπορεί να σταθεί ή να περπατήσει, ενώ ο Πίτερ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση και θεραπείες για καρκίνο.

bretanoi-eleftheroi-2.jpg

Η παρέμβαση και η ανησυχία για την υγεία τους

Μία Αμερικανίδα, η Φέι Χολ, που είχε επίσης συλληφθεί μαζί με το ζευγάρι, είχε απελευθερωθεί δύο μήνες αργότερα και περιέγραψε τότε την κατάσταση ως «επικίνδυνη για τη ζωή» των Ρέινολντς. Ο γιος του ζευγαριού επίσης είχε εκφράσει φόβους για την επιβίωσή τους, μιλώντας για πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και υποσιτισμό.

Στην υπόθεση είχε παρέμβει και ο ΟΗΕ προειδοποιώντας τον Ιούλιο ότι οι συνθήκες κράτησης του ζευγαριού ήταν απάνθρωπες και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο αν δεν λάμβαναν άμεσα ιατρική φροντίδα.

Η παρέμβαση του Κατάρ και η ανησυχία για την υγεία τους

Η διαμεσολάβηση του Κατάρ υπήρξε καθοριστική για την απελευθέρωση του ζευγαριού, το οποίο μεταφέρθηκε από τη φυλακή στην Καμπούλ σε μεγαλύτερη εγκατάσταση κατά την τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, το ζευγάρι θα μεταφερθεί αρχικά στο Κατάρ για ιατρικούς ελέγχους πριν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους διατηρούσαν μόνιμη κατοικία στην επαρχία Μπαμιγιάν του Αφγανιστάν.

Από το 2021, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κλείσει την πρεσβεία του στην Καμπούλ, δυσχεραίνοντας σημαντικά την παροχή υποστήριξης στους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα. Η απελευθέρωση του ζευγαριού αποτελεί αποτέλεσμα επίμονων προσπαθειών της οικογένειας και διπλωματικών πρωτοβουλιών, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί η παρακολούθηση της υγείας τους μετά την επιστροφή τους.

