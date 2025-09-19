Ταλιμπάν: Διαψεύδουν τις ελπίδες Τραμπ για ανάκτηση βάσης στο Αφγανιστάν

Μαχητές των Ταλιμπάν παρελαύνουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την τέταρτη επέτειο της αποχώρησης των ΗΠΑ στην Καμπούλ, Αφγανιστάν, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Siddiqullah Alizai)

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν απέρριψε την ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανακτήσουν μια σημαντική αεροπορική βάση στο Αφγανιστάν, μετά την δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (18/09) ότι την θέλει πίσω.

Ο Ζακίρ Τζαλάλ, που εργάζεται στο υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η ιδέα της διατήρησης οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν απορρίφθηκε «εντελώς» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Αυτό συνέβη μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι η ανακατάληψη της αεροπορικής βάσης Μπαγκράμ – την κεντρική στρατιωτική μονάδα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν για δύο δεκαετίες – θα ήταν δυνατή «επειδή χρειάζονται πράγματα από εμάς».

Η βάση παραδόθηκε στον αφγανικό στρατό λίγο πριν οι Ταλιμπάν αναλάβουν τον έλεγχο του Αφγανιστάν το 2021.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «τους το έδωσαν τζάμπα».

President Trump on Bagram Airfield after Biden’s botched withdrawal:



"We're trying to get it back, by the way. That could be a little breaking news... It's an hour away from where China makes its nuclear weapons." pic.twitter.com/7egiWzo0oE — Open Source Intel (@Osint613) September 18, 2025

Η Κίνα το κίνητρο του Τραμπ

Η πλήρης απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων ήταν μέρος μιας συμφωνίας που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ το 2020 και ολοκληρώθηκε υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν το 2021.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε τον Μάρτιο ότι είχε σχεδιάσει να διατηρήσει την βάση του Μπαγκράμ «όχι λόγω του Αφγανιστάν, αλλά λόγω της Κίνας».

Τείχη και κτίρια στη βάση Μπαγκράμ μετά την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από τη στρατιωτική μονάδα, στην επαρχία Parwan βόρεια της Καμπούλ, στο Αφγανιστάν, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021. AP

Ο Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη τη σημασία της θέσης της βάσης, λέγοντας ότι ένας από τους λόγους για να ανακτήσει το Μπαγκράμ ήταν επειδή «απέχει μία ώρα από το σημείο όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά της όπλα».

Δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται: μια έρευνα του BBC τον Ιούλιο διαπίστωσε ότι υπάρχει ένας χώρος πυρηνικών δοκιμών σε απόσταση περίπου 2.000 χιλιομέτρων από την αφγανική βάση, στη βορειοδυτική Κίνα.

Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα δηλώσει ότι η Κίνα έχει από τότε εδραιώσει την παρουσία της στη βάση, η οποία βρίσκεται βόρεια της πρωτεύουσας Καμπούλ. Οι Ταλιμπάν έχουν αρνηθεί τον ισχυρισμό.

«Ανοιχτοί» για άλλες μορφές συνεργασίας

Ωστόσο, μια έρευνα του BBC – η οποία εξέτασε 30 δορυφορικές εικόνες από τα τέλη του 2020 έως το 2025 – διαπίστωσε πολύ μικρή δραστηριότητα στη βάση από την επιστροφή των Ταλιμπάν και καμία απόδειξη που να υποστηρίζει την παρουσία της Κίνας στη βάση.

Την Παρασκευή, ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Κίνα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Αφγανιστάν», προσθέτοντας ότι «το μέλλον του Αφγανιστάν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του αφγανικού λαού».

Ο Ζακίρ Τζαλάλ των Ταλιμπάν, εν τω μεταξύ, έγραψε σε ανάρτηση στο X (Twitter): «Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι Αφγανοί δεν έχουν αποδεχτεί τη στρατιωτική παρουσία, και αυτή η πιθανότητα απορρίφθηκε εντελώς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και της συμφωνίας της Ντόχα, αλλά οι πόρτες είναι ανοιχτές για άλλες μορφές συνεργασίας».

Οι ΗΠΑ και οι Ταλιμπάν έχουν συμμετάσχει σε συνομιλίες πρόσφατα, αν και μια συνάντηση το Σάββατο με τον υπουργό Εξωτερικών των Ταλιμπάν επικεντρώθηκε στους Αμερικανούς που κρατούνται στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

