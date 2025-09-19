Ιερέας κατηγορείται για εμπρησμό δασικής έκτασης στο Μαρκόπουλο – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τον εμπρησμό σε δασική περιοχή στο Μαρκόπουλο που φέρεται να προκάλεσε ιερέας

Ιερέας κατηγορείται για εμπρησμό δασικής έκτασης στο Μαρκόπουλο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ένα βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Παρασκευής (19/09/2025), το οποίο καταγράφει τον 58χρονο ιερέα που κατηγορείται για εμπρησμό σε δασική έκταση στη Χαμολιά Μαρκόπουλου.

Σύμφωνα με το υλικό, ο ιερέας φαίνεται να βάζει φωτιά σε έγγραφα, ενώ στη συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε στην ευρύτερη δασική περιοχή.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο 58χρονος εφημέριος, που υπηρετεί σε ενορία της Δυτικής Αττικής, απεικονίζεται να οδηγεί ένα μπλε αυτοκίνητο και να σταματά στις 11:37 το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου σε κεντρική λεωφόρο του Μαρκόπουλου, σε δασική ζώνη της Χαμολιάς.

Κατεβαίνοντας από το όχημα, ανοίγει την πίσω πόρτα και παίρνει κάποια έγγραφα, τα οποία αρχικά δήλωσε ότι σχετίζονταν με τη Μονή Σινά. Στη συνέχεια, κρύβεται πίσω από πυκνή βλάστηση και επιχειρεί να τα κάψει.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ιερέα να αποχωρεί από το σημείο μετά την προσπάθεια να κάψει τα έγγραφα. Το βιντεοληπτικό υλικό αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία εντόπισε τον δράστη.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε τη φωτιά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να κάψει τη δασική έκταση, αλλά μόνο τα έγγραφα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητηθεί άρση απορρήτου για να διερευνηθούν οι κινήσεις του ιερέα και τυχόν σύνδεση με άλλες πυρκαγιές.

Μετά την απολογία του, ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ έχει οριστεί τακτική δικάσιμος για την υπόθεση. Η έρευνα για τον εμπρησμό συνεχίζεται, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκής του σε περιστατικά πυρκαγιών.

