Το χακάρισμα που «γονάτισε» τη Jaguar Land Rover
Πάνω από 33.000 εργαζόμενοι κλήθηκαν να μείνουν σπίτι, την ώρα που οι αντιπροσωπείες βλέπουν τις παραγγελίες να καθυστερούν και τα συνεργεία να αδυνατούν να προμηθευτούν ανταλλακτικά.
Η Jaguar Land Rover βιώνει μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Από τις 31 Αυγούστου, μια κυβερνοεπίθεση έχει καθηλώσει την παραγωγή της εταιρείας σε Βρετανία, Σλοβακία, Κίνα και Ινδία, με αποτέλεσμα απώλειες που ξεπερνούν το 1 δισ. λίρες σε έσοδα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
Τα εργοστάσια του Halewood, του Solihull, της Wolverhampton και του Castle Bromwich έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν, στερώντας από την εταιρεία την καθημερινή παραγωγή περίπου 1.000 οχημάτων.
