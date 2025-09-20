Το χακάρισμα που «γονάτισε» τη Jaguar Land Rover

Η Jaguar Land Rover βιώνει μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Από τις 31 Αυγούστου, μια κυβερνοεπίθεση έχει καθηλώσει την παραγωγή της εταιρείας σε Βρετανία, Σλοβακία, Κίνα και Ινδία, με αποτέλεσμα απώλειες που ξεπερνούν το 1 δισ. λίρες σε έσοδα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Τα εργοστάσια του Halewood, του Solihull, της Wolverhampton και του Castle Bromwich έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν, στερώντας από την εταιρεία την καθημερινή παραγωγή περίπου 1.000 οχημάτων.

