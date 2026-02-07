Κατάρρευση πωλήσεων της Tesla στη Νορβηγία
Παρά την πτώση της Tesla, η αγορά της Νορβηγίας παραμένει σχεδόν πλήρως ηλεκτρική
Η Tesla περνά μια δύσκολη περίοδο στην Ευρώπη και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη Νορβηγία, τη χώρα που θεωρείται εδώ και χρόνια παράδεισος για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παρότι η Tesla ήταν για καιρό η κυρίαρχη μάρκα εκεί, τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2026 δείχνουν μεγάλη πτώση στις πωλήσεις της.
Τον συγκεκριμένο μήνα ταξινομήθηκαν στη Νορβηγία μόλις 62 Tesla Model Y, που αντιστοιχούν σε μόλις 2,8% των νέων αυτοκινήτων. Συνολικά, η Tesla πούλησε 83 οχήματα, αριθμός μειωμένος κατά 88% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.
