Κατάρρευση πωλήσεων της Tesla στη Νορβηγία

Η Tesla περνά μια δύσκολη περίοδο στην Ευρώπη και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη Νορβηγία, τη χώρα που θεωρείται εδώ και χρόνια παράδεισος για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παρότι η Tesla ήταν για καιρό η κυρίαρχη μάρκα εκεί, τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2026 δείχνουν μεγάλη πτώση στις πωλήσεις της.

Τον συγκεκριμένο μήνα ταξινομήθηκαν στη Νορβηγία μόλις 62 Tesla Model Y, που αντιστοιχούν σε μόλις 2,8% των νέων αυτοκινήτων. Συνολικά, η Tesla πούλησε 83 οχήματα, αριθμός μειωμένος κατά 88% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης