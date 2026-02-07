Η Toyota επενδύει ξανά στα υβριδικά

Η εταιρεία εκτιμά ότι η παραγωγή υβριδικών θα αυξηθεί κατά περίπου 30%

Την ώρα που η παγκόσμια ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δείχνει σημάδια επιβράδυνσης και οι κρατικές επιδοτήσεις περιορίζονται, η Toyota επιλέγει μια διαφορετική στρατηγική. Αντί να επιταχύνει αποκλειστικά προς τα EV, ο ιαπωνικός κολοσσός ετοιμάζεται να αυξήσει θεαματικά την παραγωγή υβριδικών μοντέλων τα επόμενα χρόνια.

Η Toyota σχεδιάζει να κατασκευάσει συνολικά 11,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2028, με περίπου το 60% αυτών να είναι υβριδικά. Πρόκειται για σημαντική άνοδο, καθώς σήμερα τα υβριδικά αντιστοιχούν περίπου στο 50% των συνολικών της πωλήσεων.

