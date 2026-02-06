Volvo: Ιδιαίτερα επιτυχημένη η χρονιά που πέρασε

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Volvo Car Hellas, οι συνολικές πωλήσεις για το περασμένο έτος ανήλθαν σε 1.860 αυτοκίνητα, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά ηλεκτροκίνητες εκδόσεις.

