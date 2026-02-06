Volvo: Ιδιαίτερα επιτυχημένη η χρονιά που πέρασε
Η Volvo έκλεισε το 2025 με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η στρατηγική της ηλεκτροκίνησης δεν αποτελεί απλώς μελλοντική υπόσχεση, αλλά παρόν με μετρήσιμα αποτελέσματα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Volvo Car Hellas, οι συνολικές πωλήσεις για το περασμένο έτος ανήλθαν σε 1.860 αυτοκίνητα, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά ηλεκτροκίνητες εκδόσεις.
