Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για την MG
Η MG Motor κατέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία στην αγορά της χώρας μας το 2025, κλείνοντας τη χρονιά με σαφώς ενισχυμένο αποτύπωμα τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και, κυρίως, στο κανάλι της λιανικής. Με 4.502 ταξινομήσεις συνολικά και μερίδιο αγοράς 3,1% βελτίωσε θεαματικά τη θέση της σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων της τάξης του 43%.
Ακόμη πιο ουσιαστική είναι η εικόνα στη λιανική αγορά, όπου η MG πέτυχε 2.709 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας την 6η θέση με μερίδιο 4,6%.
