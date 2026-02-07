Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός 42χρονος που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το αυτοκίνητό του
Στο κανάλι δεν υπήρχε νερό και το βάθος του ξεπερνούσε τα 2 μέτρα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από Μεσοπόταμο προς Καστρί, στην περιοχή της Πάργας, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι βάθους περίπου δύο μέτρων, στο οποίο υπήρχε νερό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το όχημα έναν 42χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Για το περιστατικό σήμανε άμεσα κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο σημείο και η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
