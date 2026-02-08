Washington Post: Τίτλοι τέλους για τον διευθύνοντα σύμβουλο Γουίλ Λούις - Ποιος αναλαμβάνει

Σε μια αιφνίδια κίνηση που κλείνει έναν κύκλο έντονων αναταράξεων, ο διευθύνων σύμβουλος της Washington Post, Γουίλ Λιούις, ανακοίνωσε το Σάββατο την παραίτησή του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση της εφημερίδας για την απόλυση του ενός τρίτου του προσωπικού της.

Μια θητεία γεμάτη τριγμούς

Ο Λιούις, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Ιανουάριο του 2024 προερχόμενος από τη Wall Street Journal, γνωστοποίησε την αποχώρησή του μέσω ενός σύντομου email προς το προσωπικό, δηλώνοντας πως «είναι η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω». Προσωρινός εκδότης ορίστηκε ο οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας, Τζεφ Ντ’ Ονόφριο.

Η θητεία του Λιούις σημαδεύτηκε από:

Μαζικές περικοπές: Το κλείσιμο του ιστορικού αθλητικού τμήματος, την κατάργηση της ομάδας φωτογραφίας και τη δραστική μείωση του προσωπικού στο τοπικό και διεθνές ρεπορτάζ.



Ηθικά διλήμματα: Κατηγορίες για αμφιλεγόμενες δημοσιογραφικές πρακτικές στο παρελθόν του στη Βρετανία (πληρωμή για πληροφορίες), που οδήγησαν στην απόσυρση του στενού του συνεργάτη, Ρόμπερτ Γουίνετ, από τη διεκδίκηση της θέσης του αρχισυντάκτη.



Εσωτερική ρήξη: Η απόφαση του ιδιοκτήτη Τζεφ Μπέζος να μην στηρίξει επίσημα την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024 προκάλεσε την απώλεια δεκάδων χιλιάδων συνδρομητών και την οργισμένη αντίδραση του πρώην αρχισυντάκτη Μάρτιν Μπάρον, ο οποίος έκανε λόγο για «αυτοπροκληθείσα καταστροφή ενός θρυλικού brand».

Σκληρή γλώσσα από το σωματείο

Το σωματείο των εργαζομένων χαρακτήρισε την αποχώρηση του Λιούις «καθυστερημένη», σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του: «Η κληρονομιά του θα είναι η απόπειρα καταστροφής ενός σπουδαίου αμερικανικού δημοσιογραφικού θεσμού». Το σωματείο κάλεσε τον Μπέζος είτε να ανακαλέσει τις απολύσεις είτε να πουλήσει την εφημερίδα σε κάποιον διατεθειμένο να επενδύσει στο μέλλον της.

Η επόμενη μέρα

Ο Τζεφ Μπέζος, σε δική του δήλωση, απέφυγε οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά στον Λιούις, τονίζοντας ωστόσο πως η Post έχει μια «ουσιαστική δημοσιογραφική αποστολή» και πως τα δεδομένα θα δείξουν τον δρόμο για το επόμενο «κεφάλαιο επιτυχίας».

Από την πλευρά του, ο νέος προσωρινός εκδότης, Τζεφ Ντ’ Ονόφριο, παραδέχθηκε πως η βιομηχανία των ΜΜΕ αντιμετωπίζει ισχυρούς οικονομικούς «αντίθετους ανέμους», εξέφρασε όμως την πεποίθηση πως η εφημερίδα θα καταφέρει να ανταπεξέλθει.

*Με πληροφορίες από Associted Press

