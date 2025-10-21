Washington post: Η Warner Bros. Discovery εξετάζει την πώληση του CNN

Η Warner Bros. Discovery, μητρική εταιρεία του CNN και του HBO, ανακοίνωσε ότι είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενο πώλησης του παγκόσμιου ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον των δραστηριοτήτων της στα μέσα ενημέρωσης και το streaming.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washingtonpost, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την εξαγορά. Μια συμφωνία που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα έφερνε κάτω από την ίδια «ομπρέλα» δύο ιστορικά κανάλια της αμερικανικής ενημέρωσης: το CNN και το CBS.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολόκληρη η βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, καθώς οι μεγάλες εταιρείες αναζητούν στρατηγικές για να παραμείνουν βιώσιμες στον ανταγωνισμό της ψηφιακής εποχής.

Η Warner Bros. Discovery δεν έχει επιβεβαιώσει αν έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι μια πιθανή πώληση του CNN θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το τοπίο των αμερικανικών ειδησεογραφικών δικτύων.