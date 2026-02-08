Καθαρισμός οικοπέδων: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο – Μέχρι πότε παρατείνεται η δήλωσή τους

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ιδιοκτήτες ή υπόχρεοι καλούνται να προχωρήσουν σε καθαρισμό των οικοπέδων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καθαρισμός οικοπέδων: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο – Μέχρι πότε παρατείνεται η δήλωσή τους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικές αλλαγές στη φιλοσοφία και τον τρόπο εφαρμογής των καθαρισμών οικοπέδων εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη», δίνοντας έμφαση στην αναδιαμόρφωση του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Η νέα ρύθμιση που προωθείται έχει ως στόχο το Μητρώο να μην περιορίζεται μόνο στην καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο αλλά να λειτουργήσει ως εργαλείο που θα συνδέεται με την υποβολή δηλώσεων, τους ελέγχους αλλά και τις παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, ο καθαρισμός των οικοπέδων αλλά και η δήλωσή τους παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ιδιοκτήτες ή υπόχρεοι καλούνται να προχωρήσουν σε καθαρισμό των οικοπέδων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου, με υποχρέωση συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ενώ η δήλωση υποβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δίνει επαρκές περιθώριο συμμόρφωσης και επιτρέπει καλύτερο επιχειρησιακό προγραμματισμό των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σημαντικότερη μεταβολή, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, είναι «η καθετοποίηση της διαδικασίας» και η ξεκάθαρη κατανομή ρόλων. Αυτό, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, σημαίνει ότι με την προωθούμενη ρύθμιση οι δήμοι θα ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες των οικοπεδικών ή ακάλυπτων χώρων, θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους επί των δηλώσεων και, όπου διαπιστώνεται παράβαση, θα μπορούν να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη σειρά της θα παρεμβαίνει κατόπιν καταγγελιών, θα διενεργεί ελέγχους και θα επιβάλλει πρόστιμα και τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο για τη μη υποβολή δήλωσης όσο και για τη μη τήρηση των μέτρων καθαρισμού, ενημερώνοντας παράλληλα τον οικείο δήμο για την άμεση αποκατάσταση.

Στο πεδίο των κυρώσεων, το νέο πλαίσιο εισάγει αναλογική κλιμάκωση, διαχωρίζοντας την τυπική παράβαση (μη υποβολή δήλωσης) από την ουσιαστική (μη καθαρισμό). Για παράδειγμα σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης οι κυρώσεις θα είναι ηπιότερες αν ο ιδιοκτήτης έχει προχωρήσει σε καθαρισμό ενώ βαρύτερες αν δεν έχει γίνει. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου στόχος είναι ο ορθολογισμός των προστίμων. Για το λόγο αυτό εισάγεται κατώτατο και ανώτατο όριο σε αυτά.

Ειδικότερα, για τον μη καθαρισμό προβλέπεται πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο, ύψους ενός ευρώ, με κατώτατο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αλλά διενέργειας καθαρισμού το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διορθώσει άμεσα την παράβασή του.

Επιπλέον το νέο πλαίσιο προβλέπει μηχανισμούς άμεσης παρέμβασης για την πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις.

Όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές, η διαδικασία προβλέπει καταρχάς προσπάθεια επικοινωνίας και εξασφάλισης της συναίνεσης του ιδιοκτήτη. Εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό και κριθεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδίως σε ζώνες αυξημένου κινδύνου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαπιστώνει εγγράφως την επικινδυνότητα και ο δήμος προχωρά αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα επείγουσας παρέμβσαης σε περιπτώσεις άμεσου και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς υπό την προϋπόθεση αυτό να έχει διαπιστωθεί εγγράφως από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επιπλέον θα λαμβάνονται υπόψιν οι οικολογικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή. Ειδικότερα, σε περίπτωση που λόγω κλιματικών συνθηκών, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών μέσω σχετικής υπουργικής απόφασης και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής.

Παράλληλα προβλέπεται ειδική μέριμνα για αδυναμία χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη ψηφιακού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα θα υπάρχει ειδική διαδικασία για περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπου θα μπορεί να υποβληθεί με φυσικό τρόπο και να αποσταλεί με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια υπηρεσία, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η πρόληψη δεν δημιουργεί αποκλεισμούς κι ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης ελήφθησαν ιδιαιτέρως υπόψη και οι παρατηρήσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΠΟΜΙΔΑ, οι οποίες εστίασαν, αφενός, στην ανάγκη σαφήνειας ως προς το πεδίο εφαρμογής και τις κατηγορίες των υπόχρεων –στις οποίες εντάσσονται ρητά και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου– και, αφετέρου, στην αποφυγή δυσανάλογων επιβαρύνσεων για ιδιοκτήτες που έχουν ήδη προβεί σε καθαρισμό ή αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσχέρειες συμμόρφωσης.

Συνολικά, κατά τις ίδιες πηγές, η νέα ρύθμιση μεταβαίνει από ένα καθεστώς ασάφειας και άνισης εφαρμογής σε ένα πλαίσιο τυποποιημένο, ψηφιακά υποστηριζόμενο και επιχειρησιακά ενεργό με σκοπό οι καθαρισμοί οικοπέδων να πάψουν να αποτελούν ζήτημα αποσπασματικής πρακτικής και να μετατραπούν σε υποχρέωση πρόληψης σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Απέκτησε μετοχές της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο – Μέχρι πότε παρατείνεται η δήλωσή τους

08:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο βόλεϊ: Πέθανε ο σπουδαίος Σάβα Γκροζντάνοβιτς

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Lotus 98T του Ayrton Senna δημοπρατείται

08:28TRAVEL

Τέλος στο «μόνο καλοκαίρι»: Η ακτινογραφία του δωδεκάμηνου τουρισμού στην Ελλάδα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Τίτλοι τέλους για τον διευθύνοντα σύμβουλο Γουίλ Λούις - Ποιος αναλαμβάνει

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

08:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ξεμπλοκάρονται οι επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση - Αναλυτικοί πίνακες

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για την MG

07:56WHAT THE FACT

Διέρρευσε βίντεο του Πενταγώνου δείχνει UFO από στη Συρία το 2021 - Εκπληκτικές εικόνες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Άνδρας με άνοια πήρε τη μηχανή του γιού του και ανάποδα στην εθνική χωρίς δίπλωμα

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Jaguar δοκιμάζει εντατικά τo νέο της πολυτελές ηλεκτρικό μοντέλο

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμής

07:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 7 ρήξεις του Αλέξη Τσίπρα για την αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Βιομοριακή αρχαιολογία: Η τεχνολογία αιχμής που «ξεκλειδώνει» τις οσμές του παρελθόντος

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ημέρα των ντέρμπι με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός, τα ανοιχτά μέτωπα και το μέλλον των παρουσιαστών

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Γάμου: Ο θεσμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία, από τον Αδάμ και την Εύα… ως τις μέρες μας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Ο «άρχοντας του σκότους» που ήξερε να κολακεύει τους πλούσιους και ισχυρούς - Τα 17 ηχηρά ονόματα στα νέα αρχεία

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση μεταναστών: Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο - Η πληρωμή με τη μέθοδο Hawala

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Φεβρουαρίου: Η Κυριακή του ασώτου - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο ο Μπραντ Άρνολντ, τραγουδιστής των 3 Doors Down

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

07:56WHAT THE FACT

Διέρρευσε βίντεο του Πενταγώνου δείχνει UFO από στη Συρία το 2021 - Εκπληκτικές εικόνες

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν την ...ανατροπή - Η πρόβλεψη Κολυδά για διαδοχικές μεταβολές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Ο «άρχοντας του σκότους» που ήξερε να κολακεύει τους πλούσιους και ισχυρούς - Τα 17 ηχηρά ονόματα στα νέα αρχεία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή Τσίπρα σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

08:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ξεμπλοκάρονται οι επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ