ΔΥΠΑ: Συνολικά 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο 2025
Σε 894.065 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον μήνα Νοέμβριο 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 67.985 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 και αύξηση κατά 126.064 άτομα (+16,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 894.065 ατόμων, 419.790 άτομα (ποσοστό 47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 474.275 (ποσοστό 53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 316.202 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 577.863 άτομα (ποσοστό 64,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 268.986 άτομα (ποσοστό 30,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 434.019 άτομα (ποσοστό 48,5%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 264.422 άτομα (ποσοστό 29,6%) και 165.733 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 155.655 άτομα, από τα οποία οι 103.364 (ποσοστό 66,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2025, ανήλθε σε 155.655 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15.196 άτομα (-8,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 και αύξηση κατά 23.661 άτομα (+17,9%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 62.308 (ποσοστό 40%) και οι γυναίκες σε 93.347 (ποσοστό 60%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 95.223 (ποσοστό 61,2%) είναι κοινοί, 1.183 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.771 (ποσοστό 2,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.140 (ποσοστό 2%) είναι εκπαιδευτικοί και 47 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

