Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη τους

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου με τον ερχομό της κόρης τους, καρπό του έρωτά τους.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και η σύζυγός του έφεραν στον κόσμο την μικρή τους πριγκίπισσα στις 26 Αυγούστου και έκτοτε βιώνουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους.

Μάλιστα, την Τετάρτη (3/9), μοιράστηκαν με το κοινό τους μια νέα φωτογραφία της κόρης τους. Η Σιμώνη Χριστοδούλου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή λήψη, στην οποία φαίνεται μόνο το κάτω μέρος του νεογέννητου μωρού τους, το οποίο φορά λευκό κορμάκι με ασορτί κάλτσες.

