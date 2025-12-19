«Dogfight» ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες

Από τον Φεβρουάριο του 2023 είχε να σημειωθεί εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, δηλαδή «Dogfight» σαν αυτό καταγράφηκε σήμερα στην περιοχή μεταξύ Λήμνου-Μυτιλήνης, ενώ διόλου τυχαία το περιστατικό σημειώνεται την επομένη της παραλαβής από την Ελλάδα της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra.

Χωρίς να υπάρχει σε εξέλιξη κάποια τουρκική άσκηση, η τουρκική πολεμική αεροπορία έδωσε οδηγίες να κινηθούν στο Αιγαίο δύο οπλισμένα με πυραύλους αέρος αέρος τουρκικά F-16, τα οποία αφού μπήκαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδια πτήσης, παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο των 10 ναυτικών μιλίων και προέβησαν σε δύο παραβιάσεις.

Οι Τούρκοι πιλότοι δεν απομακρύνθηκαν

Παρά το γεγονός ότι τα οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αναχαιτίστηκαν εικονικά από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής οι Τούρκοι πιλότοι δεν απομακρυνθήκαν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αλλά συνέχισαν την παράνομη δραστηριότητά τους υποχρεώνοντας τους χειριστές των ελληνικών μαχητικών να τα καταδιώξουν εγκλωβίζοντάς τα σε παραμέτρους βολής.

Αυτές οι εικονικές αερομαχίες ήταν οι πρώτες στο Αιγαίο μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών από τον Φεβρουάριο του 2023.

Η χρονική συγκυρία

Διόλου τυχαία η εξέλιξη αυτή σημειώνεται την επομένη της παραλαβής της φρεγάτας «Κίμων», γεγονός που αποτυπώνει την αμηχανία και την νευρικότητα της τουρκικής πλευράς. Γίνεται επίσης σε μια περίοδο που ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έκανε λόγο για τις θαλάσσιες ζώνες και για δικαιώματα της Τουρκίας και ενώ εκκρεμεί για περισσότερο από ένα χρόνο η πραγματοποίηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγιπ Ερντογάν σε τουρκικό έδαφος.

Τα επόμενα 24ωρα θα φανεί αν η σημερινή εικονική αερομαχία στο Αιγαίο ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό ή προετοιμάζει το έδαφος για αλλαγή τακτικής από την τουρκική πλευρά έπειτα από 34 μήνες που τα ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας δεν είχαν αποτυπώσει ούτε ένα dogfight.

Αναλυτικά τα στοιχεία των σημερινών τουρκικών παραβιάσεων:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 (1 ATR-72 και 1 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (1 από Α/Φ F-16, 2 από το UAV και 1 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 8 (2 από Α/Φ F-16 και 6 από το ATR-72)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1 από F-16

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

