Βρετανία: Αναστάτωση από σεισμούς 2,5 και 3,3 Ρίχτερ - Μαρτυρίες για «τράνταγμα και θόρυβο βροντής»

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στο Σίλβερντεϊλ στο Λανκσάιρ, το οποίο επλήγη από σεισμό για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Οι κάτοικοι στο μικρό παραθαλάσσιο χωριό, ανέφεραν «ένα κροτάλισμα και τρέμουλο» στα σπίτια τους, καθώς ένας σεισμός μεγέθους 2,5 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή με επίκεντρο 2,6 χιλιόμετρα από την ακτή.

Το χωριό και οι γύρω περιοχές είχαν προηγουμένως πληγεί από σεισμό 3,3 Ρίχτερ στις 3 Δεκεμβρίου, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος σεισμός στην Αγγλία από τα 3,3 Ρίχτερ στο Στάφορντσαϊρ το 2023. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Το Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (BGS) δήλωσε ότι ο πιο πρόσφατος σεισμός ήταν ένας μετασεισμός και ότι «δεν ήταν ασυνήθιστο».

Οι άνθρωποι στην περιοχή του κόλπου Morecambe περιέγραψαν τον σεισμό με διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας, με κάποιους να λένε ότι υπήρξε «ένα γρήγορο απότομο τράνταγμα» και ότι «έκανε έναν θόρυβο βροντής» και άλλους να υποστηρίζουν ότι έκανε «ένα τεράστιο μπαμ» και ακούστηκε «μια δυνατή έκρηξη και το παράθυρο του υπνοδωματίου σείστηκε» και «τα καλοριφέρ και οι εικόνες κροτάλισαν».

Οι σεισμοί στη Βρετανία είναι πολύ πιο σπάνιοι από πολλά μέρη του κόσμου και από τους 200 έως 300 που βιώνει η χώρα κάθε χρόνο, μόνο το 10% από αυτούς είναι αρκετά ισχυροί ώστε να γίνουν αισθητοί ή να γίνουν αντιληπτοί.