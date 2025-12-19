3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

Ένα μυστηριώδες διαστρικό αντικείμενο που εντοπίστηκε το καλοκαίρι από το τηλεσκόπιο ATLAS της NASA στη Χιλή έχει τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, πυροδοτώντας συζητήσεις, θεωρίες και –σε ορισμένες περιπτώσεις– σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Ο διάσημος αστροφυσικός του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, δεν δίστασε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το 3I/ATLAS να μην είναι απολύτως «φυσικό», μιλώντας για περίεργες συμπεριφορές που, κατά τον ίδιο, θα μπορούσαν να παραπέμπουν ακόμη και σε τεχνητό αντικείμενο ή εξωγήινο ανιχνευτή. Η NASA, ωστόσο, εμφανίζεται κατηγορηματική: πρόκειται για κομήτη και μάλιστα μόλις τον τρίτο διαστρικό επισκέπτη που έχει παρατηρηθεί ποτέ, μετά τον 1I/ʻOumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019.

Η πορεία του διαστρικού επισκέπτη

Το 3I/ATLAS κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα και πέρασε από το κοντινότερο σημείο του στον Ήλιο στις 29 Οκτωβρίου 2025, σε απόσταση περίπου 203 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Το πλησιέστερο πέρασμα από τη Γη αναμένεται απόψε, 19 Δεκεμβρίου, γύρω στη 1 τα ξημερώματα ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Παρά την κοσμική του «εγγύτητα», δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σύμφωνα με τη NASA, στο κοντινότερο σημείο του το αντικείμενο θα απέχει περίπου 270 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, απόσταση που καθιστά οποιαδήποτε σύγκρουση απολύτως αδύνατη. Μετά το πέρασμά του, το 3I/ATLAS θα συνεχίσει το ταξίδι του στο βαθύ Διάστημα, χωρίς να επιστρέψει ποτέ ξανά.

Όσοι ερασιτέχνες αστρονόμοι διαθέτουν τηλεσκόπιο μπορούν να επιχειρήσουν να το παρατηρήσουν καθώς κινείται στον αστερισμό του Λέοντα, ενώ υπάρχει και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από το Virtual Space Project.

Το υποθετικό σενάριο της σύγκρουσης

Αν και η NASA ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως κίνδυνος, το ερώτημα «τι θα γινόταν αν χτυπούσε τη Γη;» δεν θα μπορούσε να λείπει. Για χάρη του υποθετικού σεναρίου, χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής συγκρούσεων αστεροειδών του Neal Fun.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble εκτιμά ότι ο πυρήνας του κομήτη έχει διάμετρο από 440 έως και 5.600 μέτρα. Καθώς εισήλθε στο Ηλιακό Σύστημα, κινούνταν με περίπου 221.000 χιλιόμετρα την ώρα, επιταχύνοντας λόγω της βαρυτικής έλξης του Ήλιου, ενώ αναμένεται να αποχωρήσει με την ίδια ταχύτητα που εισήλθε.

Στην προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα δυνατά μεγέθη που επιτρέπει το εργαλείο: κομήτης πλάτους 1.500 μέτρων, ταχύτητα 100 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και γωνία πρόσκρουσης 45 μοιρών, με υποθετικό στόχο την Ουάσινγκτον.

Απόλυτη καταστροφή σε αριθμούς

Το αποτέλεσμα είναι εφιαλτικό. Η σύγκρουση θα δημιουργούσε κρατήρα πλάτους 27 χιλιομέτρων και βάθους σχεδόν 800 μέτρων, εξαϋλώνοντας άμεσα πάνω από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους. Η ενέργεια της πρόσκρουσης, ίση με 1.203 γιγατόνους TNT, θα ξεπερνούσε ακόμη και την τελευταία μεγάλη έκρηξη του Yellowstone.

Ένα τέτοιο γεγονός, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα μπορούσε να συμβεί στη Γη μόνο μία φορά κάθε 6,3 εκατομμύρια χρόνια. Η πύρινη σφαίρα από την πρόσκρουση θα είχε διάμετρο 69 χιλιομέτρων, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 19,3 εκατομμυρίων ανθρώπων μόνο από τη θερμότητα.

Εκατομμύρια ακόμη θα υπέφεραν από σοβαρά εγκαύματα, με ρούχα να αναφλέγονται σε απόσταση έως 353 χιλιομέτρων και ολόκληρα δάση να τυλίγονται στις φλόγες ακόμη και 516 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο μηδέν. Το ωστικό κύμα των 252 ντεσιμπέλ θα ήταν αρκετό για να σκοτώσει σχεδόν 4 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ κτίρια θα κατέρρεαν σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η πρόσκρουση θα προκαλούσε σεισμό μεγέθους 8,5 Ρίχτερ, με σχεδόν 200.000 επιπλέον θύματα και αισθητές δονήσεις σε ακτίνα άνω των 500 χιλιομέτρων.

Ευτυχώς, όλα τα παραπάνω παραμένουν καθαρά θεωρητικά. Το 3I/ATLAS δεν αποτελεί απειλή για τη Γη και, μετά το σύντομο πέρασμά του, θα χαθεί για πάντα στο σκοτάδι του Διαστήματος, αφήνοντας πίσω του μόνο ερωτήματα, επιστημονικό ενδιαφέρον και λίγη κοσμική… φαντασία.

