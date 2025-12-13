«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

Όσο ο κομήτης πλησιάζει στη γη, τόσο φουντώνουν τα σενάρια για εξωγήινη ζωή

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από τη NASA/Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία δείχνει μια εικόνα που τραβήχτηκε από το Hubble του διαστημικού κομήτη 3I/ATLAS στις 21 Ιουλίου 2025, όταν ο κομήτης βρισκόταν 277 εκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη

NASA/European Space Agency
Ο 3I/ATLAS είναι το τρίτο διαστρικό αντικείμενο εκτός του ηλιακού μας συστήματος που «ανακαλύφθηκε να διέρχεται από την ουράνια γειτονιά μας», σύμφωνα με τη NASA .

Αυτό που τον κάνει ωστόσο ξεχωριστό και φουντώνει τις θεωρίες περί εξωγήινων είναι τα πολλά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του και πολλοί τον θεωρούν ως «πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή» .

Ο θεωρητικός φυσικός Άβι Λόεμπ παρακολουθεί στενά τον κομήτη και μεταξύ άλλων παρατηρησε μία πρόσφατη αλλαγή στο αντικείμενο καθώς πλησιάζει τη Γη, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Το αντικείμενο φαίνεται να έχει αλλάξει χρώμα.

Ο Loeb δημοσίευσε στο Medium μια ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με το παράξενο φαινόμενο, ειδικά μετά το στάδιο του «περιηλίου» - το σημείο στην τροχιά ενός αντικειμένου όπου βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο.

«Η εικόνα μετά το περιήλιο συνδυάζει τις εκθέσεις μέσω τεσσάρων φίλτρων - μπλε, πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο, και η μέγιστη φωτεινότητά της επικεντρώνεται στον πυρήνα 3I/ATLAS», έγραψε.

«Το χρώμα του λαμπερού φωτοστέφανου φαίνεται πράσινο, πιθανώς ως αποτέλεσμα των διατομικών μορίων άνθρακα (C2) που εκπέμπουν πράσινο φως.»

«Μια εικόνα προ-περιηλίου, που δημοσιεύτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, από το δίδυμο τηλεσκόπιο Gemini South των 8,1 μέτρων στη Χιλή, εμφάνισε ένα κόκκινο χρώμα της λάμψης γύρω από τον 3I/ATLAS».

Προσπαθώντας να βρει μια πιθανή εξήγηση για την αλλαγή χρώματος, έγραψε: «Η αλλαγή στα χρώματα από κόκκινο σε πράσινο σημαίνει ότι η μοριακή σύνθεση του νέφους αερίου που αποβλήθηκε από το 3I/ATLAS είχε αλλάξει κοντά στον Ήλιο».

Ο Λόεμπ παρατήρησε επίσης μια λάμψη γύρω από το αντικείμενο την οποία δεν είχε ξαναδεί, περιγράφοντάς την ως «πηγή αερίου» και λέγοντας ότι πιστεύει ότι πρόκειται για μια σειρά ακτίνων γάμμα - αυτή είναι μια έκρηξη ενέργειας στο διάστημα.

Η έκρηξη παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο, περίπου την ίδια εποχή που ανακαλύφθηκε το αντικείμενο, και σύμφωνα με τον Λοεμπ ακολουθήθηκε από μια σουπερνόβα, όπου εκρήγνυται ένα αστέρι.

«Αυτό σημαίνει ότι μια έκρηξη εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας συμβαίνει ως αποτέλεσμα ενός τυχαίου κοσμικού γεγονότος μία φορά ανά 14 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχουν συνολικά περίπου 4.000 εκρήξεις», υποστήριξε ο Λόεμπ.

«Μια επτάωρη έκρηξη ακτίνων γάμμα θα πρέπει επομένως να συμπίπτει με ακρίβεια 17 μοιρών από την κατεύθυνση άφιξης του 3I/ATLAS μία φορά ανά 670 χρόνια.»

Φυσικά, το αν ο 3I/ATLAS έχει πράγματι εξωγήινη ζωή είναι ακόμα υπό συζήτηση...

