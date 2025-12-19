Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο
Τα στοιχεία του δημοσιοποιούνται κατόπιν εισαγγελικής εντολής
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενεργοποίησε Missing Alert για την εξαφάνιση του 13χρονου Ράμι Τζέντο, το μεσημέρι της Παρασκευής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Τα στοιχεία του παιδιού δημοσιοποιούνται κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς όπως επισημαίνεται ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Ράμι Τζέντο έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε αμάνικο μπουφάν, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια.
