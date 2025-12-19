Ακαδημία Αθηνών: Απένειμε τιμητική διάκριση στο ΕΚΑΒ για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Η Ακαδημία Αθηνών απένειμε τιμητική διάκριση στο ΕΚΑΒ, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Πρόκειται για μια ύψιστη τιμητική αναγνώριση από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, με ιδιαίτερο συμβολισμό για έναν δημόσιο φορέα, που υπηρετεί τον πολίτη στο πιο κρίσιμο πεδίο της ανθρώπινης ανάγκης.

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το ΕΚΑΒ βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον άνθρωπο, σε στιγμές που κρίνουν τη ζωή. Η σταθερή παρουσία του σε κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας, η συμβολή του στη διαχείριση φυσικών καταστροφών και υγειονομικών κρίσεων και η συμμετοχή του στην εκπαίδευση υγειονομικού, ένστολου και κοινωνικού προσωπικού, έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η απόφαση της Ακαδημίας επιβεβαιώνει τον ρόλο του ΕΚΑΒ ως δημόσιου φορέα που υπηρετεί καθημερινά τον άνθρωπο και στηρίζει το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας δωρεάν υγείας. Η διάκριση αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της Πολιτείας σε έναν Οργανισμό που παραμένει σταθερά παρών και αποτελεσματικός απέναντι σε κάθε νέα πρόκληση.

Η τιμή αυτή αποδίδεται στους εργαζομένους που στηρίζουν διαχρονικά το έργο του ΕΚΑΒ, στους διασώστες, τους νοσηλευτές και τους ιατρούς στο πεδίο, στους διοικητικούς και τεχνικούς που διασφαλίζουν τη λειτουργική συνέχεια, αλλά και σε όλα τα στελέχη που υπηρέτησαν σε θέσεις ευθύνης με στόχο τη σταθερή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

«Για το ΕΚΑΒ, η βράβευση αποτελεί σημείο ιστορικής αναφοράς και ευθύνη για το μέλλον. Υπενθυμίζει την πορεία των τελευταίων 40 ετών και λειτουργεί ως δέσμευση για συνέχιση ενός έργου που εξελίσσεται καθημερινά σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, τις ανάγκες της κοινωνίας και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Προστίθεται ότι με αυτή τη δέσμευση, το ΕΚΑΒ θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολίτη, κρατώντας στο επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή, την επαγγελματική επάρκεια και την ηθική υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε κάθε κρίσιμη στιγμή».

