Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Βόλο - Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου στη διασταύρωση των οδών Παγασών με 2ας Νοεμβρίου στον Βόλο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρας το όχημα παρέσυρε τον πεζό όταν εκείνος προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο διερχόμενοι οδηγοί αλλά και περαστικοί για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ενημερώνοντας παράλληλα το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, μεταφέροντας τον τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει υπό παρακολούθηση από τους γιατρούς όπως αναφέρει το Newspaper.gr.

