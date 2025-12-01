Τροχαίο στο Ρέθυμνο: Σύγκρουση οχημάτων επί του ΒΟΑΚ - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Τροχαίο με την σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου στον ΒΟΑΚ, λίγο μετά τον κόμβο Ατσιποπούλου, στο ρεύμα προς το Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει το goodnet.gr, στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση και την κίνηση ρύθμισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ, που βρέθηκαν στο σημείο.

Διαβάστε επίσης