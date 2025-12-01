Ανατροπή αυτοκινήτου στα Τρίκαλα - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 1ης Δεκεμβρίου στον κόμβο Λεπτοκαρυάς στα Τρίκαλα.

Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Η τροχαία εξετάζει τις συνθήκες του τροχαίου.

Διαβάστε επίσης