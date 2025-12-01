«Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Καλλιθέα – Πήραν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας

Ακόμη ένα «στοπ» της Τροχαίας σε απόπειρα διεξαγωγής επικίνδυνων συγκεντρώσεων οδηγών, αυτήν τη φορά στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 162 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας συνολικά 38 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, λίγο πριν αρχίσουν οι… κόντρες.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν, αφορούν:

Πρόκληση θορύβων: 8.

Δυσδιάκριτες πινακίδες ή έλλειψη: 9.

Φιμέ τζάμια: 15.

Λοιπές παραβάσεις: 6

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν ακόμη 5 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι θα συνεχίσει τις στοχευμένες εξορμήσεις, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αποτροπή επικίνδυνης οδήγησης σε σημεία όπου παρατηρούνται συγκεντρώσεις για αυτοσχέδιους αγώνες.

